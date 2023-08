Concejo: tras el portazo de la oposición, el oficialismo sancionó códigos y ordenanzas

Durante la sesión del Concejo Deliberante el oficialismo aprobó ayer el Código de Procedimiento para la prevención y sanción de faltas; y el Código de Convivencia tras el portazo de la oposición que aseguró que no se respetó el acuerdo de lograr una ordenanza unificada. “Sólo les interesa imponer los números, no les importan las razones ni escuchar a los vecinos”, dijeron y no ingresaron al recinto.

En la decimosexta sesión ordinaria, el oficialismo impuso sus números y avanzó con la sanción de las dos compilaciones impulsadas desde el Ejecutivo Municipal con la finalidad de codificar, armonizar y simplificar la legislación municipal en materia de faltas e infracciones. También se propicia la actualización de una normativa de 30 años y se incorporan faltas acordes al siglo XXI, como el acoso callejero, derechos y defensas del consumidor, faltas contra el medioambiente, entre otros.

A su vez, el proyecto complementario que también fue aprobado establece qué ordenanzas se derogan y cuáles se modifican y complementan, en virtud de los proyectos de los códigos mencionados.

En tanto, desde la oposición informaron que decidieron retirarse del recinto porque “en labor parlamentaria, instancia previa a la sesión ordinaria, le comunicaron que “finalmente no se convocaría a los distintos sectores de la sociedad civil para tratar el proyecto y que no aceptarían las propuestas de la oposición”.

En ese marco, la concejal Magda Duartes del Frente de Todos indicó que “en diciembre habíamos acordado convocar a los diferentes sectores afectados para discutir sobre las infracciones y sanciones aglutinadas en el Código de Convivencia, y hoy nos encontramos que deciden aprobarlo, imponiendo números y sin haber escuchado a los vecinos y vecinas”.

Mientras que su par de banca, Lorena Acevedo Caffa, señaló que “tomaron todas las ordenanzas referidas a sanciones y las agruparon en un código de multas”. “No pudimos trabajar en temas importantes como alcohol cero, ruidos molestos, ocupación de espacios públicos y otras cuestiones que implican sanciones y que realmente le importan a los correntinos”, acusó.

Por su parte, la edil Mercedes Franco Laprovitta remarcó que “en la comisión se trabajó de espalda a los vecinos, y nosotros queremos una ordenanza que refleje la realidad y no se convierta en un código meramente sancionatorio”.

Remises

En el mismo encuentro deliberativo, se aprobó la modificación de los artículos N°44 y N°52 de la Ordenanza N°7320 que regula el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros (brindado por remises, taxis y vehículos de plataformas digitales).

Desde ahora los vehículos afectados al servicio deben ser automóviles tipo sedán, categoría particular, modelo de no más de trece años de antigüedad, capacidad máxima para seis plazas, contar con un mínimo de cuatro puertas de acceso y capacidad de carga total hasta quinientos kilos.

Mientras que la tarifa del primer kilómetro recorrido será fijada en un monto que no supere el precio de hasta dos litros de la nafta de mayor valor en el mercado local. Fijándose, a partir del segundo kilómetro, una tarifa equivalente al 70% del valor del primer kilómetro”.

Además, se sancionó la adhesión a la Ley Nacional Lucio de Prevención y Detección Temprana de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes; y la implementación en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes de la línea telefónica 147.

También se hizo entrega del título honorífico de Jóvenes Ejemplares a los alumnos de la escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), que obtuvieron el primer premio “Doctor Martín García Fernández” en el 12° Concurso de Escuelas Agrotécnicas