Estrenaron una serie documental que muestra la fuerza del chamamé en Santa Fe

Estrenaron ayer el proyecto “Chamamé en Santa Fe”, una nueva serie producida integralmente por Señal Santa Fe, programa audiovisual del Ministerio de Cultura de esa provincia.

Del evento de presentación que se realizó en El café del Molino participaron el Chango Spasiuk y el músico correntino Homero Chiavarino.

En el sitio www.chamamesantafe.gob.ar se pueden encontrar las primeras propuestas de este proyecto: “Antología”, serie de 11 episodios que registra, en distintas localidades santafesinas, breves piezas audiovisuales que exploran los paisajes y las historias que narran canciones emblemáticas del repertorio chamamecero provincial; y “Sesiones”, que reúne media docena de capítulos enfocadas en destacadas personalidades del chamamé.

“Intro”, su tercera serie, “indaga en las características del chamamé como género musical y patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Un patrimonio inmaterial que proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad”, detalló la secretaria de Política e Innovación Sociocultural de Santa Fe, Florencia Lattuada.

“La creación del sitio web apunta a presentar un mapa del chamamé en nuestra provincia. Reúne todos los materiales que se fueron gestando y que se continuarán realizando, y que justamente buscan tender puentes entre los distintos territorios, entre historia y presente. En relación a ‘Intro’, busca poner en primer plano algunas de las cuestiones características del chamamé, contándolo de manera simple, breve”, explicó Lattuada.

Plantar una semilla

Verónica Solina, integrante del equipo de Señal Santa Fe y quien en este proyecto asumió el rol de productora general, destacó que la acción conjunta entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Provincial de Cine y Televisión “es un gran valor en sí mismo, porque es plantar una semilla para que esa acción se reproduzca, que se haga moneda corriente en el futuro. Sobre todo cuando el resultado es tan positivo, tan rico, como lo que pudimos observar”.

“«Intro’ tiene un formato completamente distinto al de las otras dos series que concluimos –explicó Solina–. Me gusta mucho la palabra sinergia: creo que realmente en este caso lo pudimos generar. La sinergia es más que trabajar juntos, es una forma de trabajo en equipo del que se obtienen los mejores resultados, porque permite a cada integrante mostrar sus talentos, experiencias, perspectivas. Me parece que realmente esto lo logramos con el equipo que conformamos entre Señal Santa Fe, la EPCTV y, también con la gente que está a cargo del Teatro Lavardén, con los técnicos, con las personas ocupadas de su mantenimiento y funcionamiento”. La verdad es que, si nos ponemos a pensar, estamos muy cerca físicamente: porque Señal Santa Fe, la Escuela y, por supuesto, el Teatro, funcionan en el edificio de Lavardén. Y en este caso estuvimos cerca no sólo desde un punto de vista material, físico, sino por lo que se realiza y produce. Fue muy interesante trabajar, todos juntos, a la par”.

El equipo completo estuvo conformado por Marcos Garfagnoli en dirección general y dirección de fotografía; las y los artistas Vanesa Baccelliere, Andrés Martín Tritten, Tomás Puntano, Germán Moreno y Jaqueline Saucedo; Producción ejecutiva de Luciana Lacorazza; producción general de Verónica Solina; producción y asistencia de dirección de Sofía Aldasoro, Vanina Cánepa y Francisco Sanguineti. El equipo de Fotografía fue integrado por Daniel Osvaldo Cervigni, Leonela Elisabet Zarza, Felipe Panichelli Briñon y Keila Fabiana Castrillo; el equipo de Sonido reunió a Ornella Abadia y Juan Antonio Rosado. La asistencia técnica fue de Teodoro Schienke y la asistencia de Escenografía y Vestuario estuvo a cargo de Celeste Arrizabalaga.