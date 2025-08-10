Donald Trump pidió una multa de 1.000 millones de dólares a una universidad

La administración del presidente estadounidense Donald Trump pidió una multa de 1.000 millones de dólares a la Universidad de California (UC), tras reiteradas acusaciones de antisemitismo durante la respuesta de la Ucla, uno de los campus que la conforman, a las protestas estudiantiles propalestinas de 2024.

La cifra, cinco veces superior a la que la Universidad de Columbia acordó pagar para resolver acusaciones federales similares de antisemitismo, devastaría por completo el sistema universitario público de la UC, según declaró James Milliken, presidente de la institución que agrupa los diez campus que conforman el sistema de la Universidad de California, incluyendo la Ucla en Los Ángeles.

"Como universidad pública, administramos los recursos de los contribuyentes y un pago de esta magnitud devastaría por completo el sistema universitario público más grande de nuestro país, además de causar un gran daño a nuestros estudiantes y a todos los californianos", declaró.

"Demandaremos", anunció el gobernador de California, Gavin Newsom, quien también es miembro de la junta directiva de la UC, y actuó al presidente de tratar de silenciar la libertad académica.

