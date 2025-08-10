Franco Colapinto no aparece en lista de pilotos de la Fórmula 1 para 2026

La Fórmula 1 publicó este sábado un informe con los pilotos que ya están confirmados para integrar la grilla en la temporada 2026. En el gráfico no está el argentino Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su continuidad en la escudería Alpine para el próximo año.

“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, publicó la cuenta oficial de la F1 en X, junto a un gráfico con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar confirmado en 2026.

Además de la ausencia de Colapinto, hay otros datos salientes: Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

Esta semana, el sitio Planet F1 publicó un artículo que cortó de raíz todos los rumores sobre una posible salida del argentino con un título contundente: "Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“.

En la publicación analizaron la temporada del piloto argentino y afirmaron que “los rumores sobre un cambio de Bottas carecen de fundamento“.

A Colapinto, en tanto, esto le da confianza para mostrar su mejor versión, sin presiones externas, y con el objetivo de mantener su puesto de cara al 2026. "Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a Gasly para la próxima temporada“, agregaron desde Planet F1.

Cómo sería la grilla de pilotos de la Fórmula 1 en 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Piloto por confirmar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

Piloto por confirmar

Piloto por confirmar

Alpine

Pierre Gasly

Piloto por confirmar

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

RB (Visa Cash App RB)

Piloto por confirmar

Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo)

Piloto por confirmar

Piloto por confirmar

Audi (ex-Sauber)

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

TN