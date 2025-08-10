Ciclo de cine dramático en el Centro Cultural Nordeste de la Unne

El tradicional ciclo de cine gratuito del Centro Cultural Nordeste de la UNNE brinda al público una cartelera de contenido dramático para el mes de agosto. Las proyecciones se realizan todos los jueves, a las 19.30 hs., con entrada libre y gratuita.

Con gran éxito y asistencia de público se viene desarrollando la actividad de cine gratuito en el CCN de la UNNE. Para su director, Arq. Javier Vargas, “El cine gratuito es una propuesta que queremos sostener en el tiempo porque ha formado parte de prácticamente toda la historia de nuestro centro cultural, desde su fundación hasta hoy”.

Orientado al entretenimiento y al análisis de producciones fílmicas contemporáneas, incluye ciclos mensuales proyectados por el agente Matías Astorga, encargado de sala y proyección. El ciclo de género dramático formará parte del programa de la III Feria del Libro de la UNNE, que se desarrollará desde el 19 al 24 de agosto.

Cartelera para Agosto

EL ESQUEMA FENICIO (2025) – 7 de agosto. Duración: 101 min. Dirección: Wes Anderson. Género: Comedia. Intriga. Drama | Espionaje Sinopsis: El magnate Zsa-zsa Korda es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija Liesl, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la quiere dejar el negocio familiar.

EL VALLE DE LOS ECOS (2025) – 14 de agosto. Duración: 104 min. Dirección: Michael Pearce Género: Thriller. Drama | Thriller psicológico. Crimen. Drogas Sinopsis: Kate es una madre que trata de reconducir su relación con su problemática hija Claire. La situación se vuelve crítica cuando Claire aparece sin avisar en casa de Kate, histérica y cubierta de la sangre de otra persona. A medida que Kate trata de desvelar la terrible verdad de lo sucedido, descubrirá hasta qué punto puede llegar una madre para tratar de salvar a su hija.

CÓDIGO NEGRO (2025) – 21 de agosto. Duración: 93 min. Dirección: Steven Soderbergh Género: Thriller. Intriga. Drama | Espionaje. Sinopsis: Cuando su amada esposa Kathryn es sospechosa de traicionar a la nación, el legendario agente de inteligencia George Woodhouse se enfrenta a la prueba definitiva: la lealtad a su matrimonio o a su país.

Medios Unne