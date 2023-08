Vallejos: “La situación va a cambiar en la medida que nos involucremos”

En el marco de las elecciones Primarias, el presidente del Concejo Deliberante y precandidato a diputado nacional, Alfredo Vallejos habló sobre la campaña y remarcó la importancia de la participación en los comicios. “Tenemos las mejores expectativas que una vez más podamos tener el acompañamiento de los correntinos”, señaló.

A días de los comicios, Vallejos en diálogo con Radio Sudamericana se refirió a la campaña y señaló que “estamos tomando contacto con nuestros comprovincianos en distintas actividades, estamos alcanzando las propuestas con las mejores expectativas que una vez más podamos tener el acompañamiento de todos los correntinos”, dijo Vallejos.

“Desde nuestro espacio tuvimos la oportunidad de contar con los candidatos de las dos fórmulas de Juntos por el Cambio. Por un lado, Bullrich y Petri y por el otro, Larreta y Morales”.

“Hemos tenido la posibilidad que nos visitaran y escucharan. Es una buena oportunidad cuando estamos en presencia de los candidatos nacionales poder plantear nuestras inquietudes”, agregó Vallejos.

En cuanto a la apatía de la ciudadanía a la hora de ir a votar y reflexionó “la inflación se ha triplicado, la gente ha caído en la pobreza y uno entiende que lógicamente con este panorama tan desalentador, mucha gente esté más concentrada en su día a día”.

“Hay algunos sectores que miran a la política como ese ámbito del cual, no solamente no llegaron las respuestas, sino que inclusive, estos problemas se profundizaron”, añadió. En este sentido pidió a la gente que concurra a votar y agregó “la situación va a cambiar en la medida que nos involucremos. Pedimos a la gente que vayan y voten por una opción u otra; pedimos a la gente que participe sino terminan decidiendo algunos por otros que no fueron a votar”.