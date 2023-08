Colombi: “Larreta -Morales garantizan todas las demandas que necesita Corrientes”

El exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi ayer se refirió al contexto político electoral de cara a las elecciones Primarias del domingo. Explicó los motivos que lo llevan a apoyar al binomio presidencial Larreta-Morales. Pidió que la gente vaya a votar para “rectificar el rumbo del país” y apuntó contra el Gobierno Nacional y su candidato a la presidencia de la Nación. “No tenemos presidente hace cuatro años y hoy quien quiere ser candidato tiene la suma del poder público”, dijo.

De cara a las elecciones Primarias del domingo,

Colombi en diálogo con Radio Dos indicó que “indudablemente con mucha expectativas. Se definen quienes van a ser los candidatos a presidente y vice del país y en segundo lugar el contexto en que se van a llevar a cabo. Siempre hay complicaciones, pero este es más complicado que en otras oportunidades, esto hace que haya un malestar muy profundo en la sociedad y de acuerdo a lo que hasta ahora se viene dando en las elecciones que se han llevado a cabo hay que tener en cuenta el porcentaje de concurrencia a la elección”.

“Lo importante es que el próximo domingo van a quedar definidas tanto las fórmulas del oficialismo y de la oposición en sus diversas características y el lunes comienza otra campaña”.

Sobre la concurrencia a las urnas, indicó que “me parece que tienen que ir a emitir su voto para rectificar el rumbo sino después acá hay responsabilidad por acción y por inacción; y después se quejan. Entonces me parece que sí existe esta oportunidad para aquellos que creen que es factible enderezar el rumbo del país que concurran a emitir su voto por algunas de las fórmulas, pero que emitan su voto”.

En este marco, Colombi remarcó cuáles son sus motivos que lo llevan a apoyar a la fórmula presidencial “que es mejor” de Juntos por el Cambio integrada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

“Primero porque están administrando, son gobierno, saben lo que es dar respuesta a la sociedad cada uno en su ámbito, uno en la Capital Federal y el otro en Jujuy. Dentro de esa fórmula tenemos a una persona que viene de una elección federal como es Gerardo Morales que sabe de economía, producción y desarrollo. Ha transformado Jujuy en sus ocho años de gobierno”, indicó.

“En segundo lugar, autoritarismo no es autoridad y hay que saber gobernar, se pueden ganar las elecciones pero no se puede gobernar si no se tiene la contribución de la mayoría en el congreso de la Nación, sobre todo en estos dos años, donde va a ser muy difícil, mas allá de los resultados se tenga la mayoría en el Senado y en Diputados; y esa mayoría se va a obtener por consenso”, siguió

Destacó que “Larreta y Morales tienen un equipo de gobierno, tanto para las cuestiones económicas, sociales, productivas como la de las cuestiones internacionales para insertar al país en el contexto internacional que nos hace falta para poder recibir el apoyo, créditos inversiones, dar la confianza y ese equipo lo tiene Larreta Morales”.

Aseguró que la candidatura de Morales para la Unión Cívica Radical (UCR) hacia adentro “representa la posibilidad de que el radicalismo tenga una situación diferente a lo que fue el 2015 y que esta alianza que se ha hecho sea una alianza para ganar las elecciones, para gobernar y para ser parte del gobierno”.

“Creemos que el cambio pasa por una visión integradora en donde hay que ampliar la alianza, hubiese sido interesante antes de las elecciones, pero bueno después de las Paso, las generales o antes, ver si se puede ampliar de una u otra forma porque lo que se necesita es gobernabilidad y asi como estamos es muy difícil que lo haya”, consideró insistiendo que Larreta y Morales “representan la mejor fórmula” dentro de Juntos por el Cambio.

Sobre la posibilidad de un trabajo en conjunto entre los candidatos de JxC tras las Paso dijo que “el hombre es el único animal que tropieza dos y más veces con la misma piedra. Espero que no sigamos tropezando y quien gane sea uno u otro convoque a todos los sectores y entienda que la alianza que se hizo no es solo para ganar las elecciones sino para gobernar. Y en ese sentido quien representa mucho mejor esas intenciones es la alianza para ganar y gobernar, como tenemos en Corrientes, es la fórmula Larreta-Morales.

También sobre la fórmula de Larreta-Morales sostuvo que “me da garantía de que vamos a ser tenido en cuenta en Nación. “Porque son dos personas que administran, gobiernan, y uno de los integrantes de la fórmula es un gobernador de una provincia del interior de Jujuy y sabe lo que es no tener la consideración del Gobierno Nacional, la discriminación. Esa es la mejor fórmula que nos garantiza todas las demandas que necesita Corrientes.

UCR

Durante la entrevista, consultado sobre los motivos por el cual la Unión Cívica Radical de Corrientes no se ha expedido orgánicamente sobre el apoyo a uno u otro candidato de Juntos por el Cambio explicó que “fundamentalmente porque hemos logrado una lista de unidad en los cargos legislativos, donde hay representantes de distintos sectores y cada uno de ellos tiene una posición nacional por ahora diferente. Eso es lo que ha primado y cada dirigente, cada militante trabaja por lo que cree y por lo considere más conveniente porque nosotros mantenemos la unidad dentro de la diversidad de criterios que tenemos de la alianza. Tenemos 32 partidos que es lo que tiene que copiar la Nación, JxC tiene que copiar lo que tenemos en Corrientes, y hay distintas posiciones y son respetadas”.