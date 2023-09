El Festival Pisco Tropic contará con bandas de Corrientes y Resistencia

El próximo viernes 22, en la ciudad de Resistencia, se realizará el Festival Pisco Tropic. El evento tendrá lugar en La Nuit ubicada en calle Juan D. Perón 325. Allí se presentarán cuatro proyectos musicales destacados del Litoral, dos DJ y un VJ.

Desde la ciudad de Corrientes actuarán “Donde Despiertan Los Monstruos” y los créditos locales “Dron”, “Niños Santos” y “Libélulas”. Este ultimo estará de estreno con su quinto material de larga duración titulado “Dorado y de Plástico”.

Al finalizar los shows, la música quedará a cargo de la DJ Eve Blanco y el DJ Pablo Gy. Y para darle más psicodelia a esta velada visualizando todo el evento se suma el VJ Francis Martina.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $2.000 y se pueden adquirir por MP a través de las cuentas de Instagram de las bandas.

Dron

Dúo de músicos multi-instrumentistas fanáticos de la década del 80 que gustan de zapar y componer música con sintetizadores e instrumentos analógicos. Sus miembros son Ale Astorga Pérez (programación, sintetizadores, guitarra y bajo) y Seba Salas (piano, rhodes y sintetizadores). El género principal es retro New Wave pero hay diversas influencias como Depeche Mode, Brian Eno, Gary Numan, New Order, Nine Inch Nails, Mega Drive, Killing Joke, John Zorn, entre otros.

En abril de 2022 editaron su primer EP llamado “Orion”, conteniendo 21 tracks instrumentales, que se encuentra disponible en Spotify, Bandcamp y YouTube.

Donde Despiertan

Los Monstruos

Nombre inspirado en el famoso cuento, es una banda emergente de la ciudad de Corrientes formada a principios de 2019. Explorando en el indie, se fusiona con estilos como: funk, disco, rock y pop. Se tiene como objetivo hacer música de autoría propia que los represente, además de generar una propuesta interesante y atractiva para el público. Sus integrantes son: Melisa Alvides (voz), Esteban Gonzalo (guitarra), Nicolás Lezcano (bajo), Mariana Pozzer (teclado y coros) y Julián Scofano (batería y coros).

Hasta el momento con dos EP (Camino Circular y Vol II) y dos singles (Todos los Museos y Noche) publicados en todas las plataformas digitales y actualmente se encuentran grabando su tercer EP. Cuentan con múltiples presentaciones en Corrientes, Resistencia, Sáenz Peña y Formosa, y participaciones en festivales como “Taragüi Rock” (Corrientes) y “Festival entre árboles” (Formosa).

Niños Santos

El grupo oriundo de Chaco genera un sonido pop rock psicodélico, mientras nos hablan a través de voces y melodías que nos ubican en la escena argentina de los 80, fusionando estilos como lo-fi, beats electrónicos y hasta una pizca de jazz.

Entre 2010 y 2016 varios de los integrantes ya formaban parte de Caretas del Arte, una banda muy reconocida en la escena indie del norte argentino, con la que fundaron su propio sello independiente y abrieron su camino produciendo sus propios shows y contactando e invitando a artistas como Mi Amigo invencible, Bestia Bebe, Viva Elástico, Tobogán Andaluz, entre otras.

Como Niños Santos, la primera agrupación nació en 2019 como acompañamiento para las canciones de Lex Dal (proyecto solista de Dalmiro), hasta que en agosto de 2021 tocaron con el nombre de 'Niños Santos' (dicho nombre de doble sentido está inspirado en los hongos de la sabia y chamana mexicana Maria Sabina).

A principios del 2022 presentaron su primer vídeo en vivo, con 3 canciones, titulado 'Niños Santos – Sesiones de Pulmón'.

Libélulas

Es un proyecto electrónico y orgánico indie que se creó en 2012, originalmente con el nombre “Dragonflies”. La banda la forman los hermanos Alejandro y Gerardo Rodriguez. Vuelo sonoro nostálgicode colores ochentero, canciones con sintetizadores y máquinas de ritmos con estética selváticas, de amor y otros géneros dentro del mismo. Llevan 4 álbumes editado y en el Festival Pisco Tropic presentará su quinto material. Es un proyecto de música electrónica, rock ambiental e indietronic.

En la actualidad acompañan al proyecto Tamara Atanase (voces y coros), Jose “Bula” (percusión y pad electrónico) y Lucas Acuña Vargas (batería acústica), Gera Rodriguez (bajo y programación) y Alejandro Rodriguez (voz guitarra y composición).

DJ Eve Blanco

Eve es de Resistencia, Chaco. Desde temprana edad fue influenciada por la música electrónica, seguidora de bandas como The Prodigy y Depeche Mode y DJ como Gallya, Adam Beyer, Marco Carola entre otros. En septiembre de 2011, luego de capacitarse y formarse como DJ, comienza a pasar música en bares, pubs, boliches y radio. Con una marcada presencia en la escena under de la ciudad, participó en numerosos eventos y compartido cabina con reconocidos DJ locales y nacionales.

Eve se caracteriza por sus ganas de descubrir sonidos más allá de cualquier género. En el Tech House y Techno encuentra los BPM con los que mejor se entiende, regalando así a la pista esa sensación de conexión que tanto les gusta.