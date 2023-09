Detuvieron a la exempleada de Germán Martitegui por robarle 500 mil dólares

Germán Martitegui, una de las estrellas de Masterchef, sufrió un robo de dinero en su casa de la zona norte del Conurbano bonaerense en abril último. El hecho fue descubierto y denunciado a la Justicia por Martitegui luego de que regresó de un viaje a mediados de ese mes, con un expediente a cargo del fiscal Gastón Garbus.

El monto del robo fue de medio millón de dólares, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Días atrás, la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense detuvo a su ex empleada doméstica, identificada como Lidia Isidra Figueredo, de 41 años, oriunda de Paraguay, con domicilio en General Rodríguez, registrada en el régimen de personal doméstico hasta enero de este año. Sin embargo, luego de realizar una ampliación de su declaración indagatoria, la mujer fue liberada.

Según la reconstrucción que realizó la Justicia, Martitegui hizo un viaje a Estados Unidos del 13 al 17 de abril. Fue recién algunos días después de su retorno que notó el faltante de 500 mil dólares en su caja fuerte. El cocinero no hizo la denuncia de inmediato, sino que intentó indagar entre sus empleados sin éxito. La caja fuerte no estaba forzada, por lo que el ladrón usó la llave. “Tiene varias personas que lo asisten pero lo curioso es que si él no está en la casa los empleados tampoco, por lo tanto quien robó ingresó a la vivienda sin el permiso de Martitegui”, explica un investigador.