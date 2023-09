Maratón solidaria de Farmar:2200 competidores y recaudaron 5200 pañales para el Pediátrico

En una jornada calurosa, 2200 participantes de todas las edades se reunieron en la costanera San Martín este sábado para correr por una causa solidaria. La maratón de Farmar, Procter and Gamble (P&G) y Pampers, que se realiza hace 8 años en la ciudad de Corrientes con fines benéficos para el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, recaudó 5200 pañales destinados a los más pequeños.

En su 8va edición, la Maratón Solidaria Farmar, P&G y Pampers, se unieron para impulsar el deporte en una causa que beneficia a los niños y niñas que asisten al Hospital Pediátrico Juan Pablo II. La condición para participar era solo una: llevar un pañal y por cada elemento de higiene, las tres empresas duplican la donación por lo que en esta jornada lograron reunir 5200 pañales que serán entregados en las próximas semanas.

Diego Martínez, de Procter & Gamble, señaló a El Litoral que: “Los participantes traen, donan su pañal y las empresas duplican la donación para que los chicos del Hospital Pediátrico puedan tener más pañales para su uso y estimamos que vamos a tener 5.200. Esta es una maratón inclusiva donde lo que importa es que la familia participe con sus chicos y donde todos puedan venir a divertirse y a pasar un buen momento”.

La carrera de 2k (participativa) 5k (competitiva) y 10k (competitiva con chip), se largó a las 17.30 por las Heras y Costanera Sur. Cada corredor llegó al lugar con un paquete de pañal para contribuir con la causa, tras la largada, los participantes eran alentados por los compañeros para seguir ante un caluroso día con 35ºC y en la mitad del recorrido, un camión de bomberos tiraba agua para refrescarlos.

Sebastián Iglesias, gerente de marketing de la cadena Farmar, expresó a El Litoral que: “siempre venimos creciendo en la cantidad de participantes, hoy nos tocó un día bastante caluroso, igual la gente nos acompañó por suerte imaginate que recibimos una donación de 5200 pañales”.

El espacio dispuesto contó con ambulancias, profesionales médicos que estaban atentos ante cualquier situación, un espacio de esparcimiento y otro de relajación donde eran atendidos por kinesiólogos con masajes. Además en dos piletas con hielo contaban con frutas y aguas isotónicas que eran distribuidas a los competidores.

Juan tiene 74 años y Estela, todos los años que se realizó la maratón de Farmar participaron para contribuir con los niños y ejercitarse, en esta oportunidad señalaron a El Litoral que: “Participamos de todas las carreras que se venían haciendo, nosotros venimos a participar, no a competir. Corrimos en el de 2 kilómetros y sentimos bienestar psíquico y físico y es muy emocionante poder estar acá y compartir con otras personas”.

Un joven atleta, Gonzalo Esquivel, comenzó desde los 14 años a correr y cada año se anota a la carrera, dijo a El Litoral que: “Siempre que puedo me presento y compito, porque es una de las mejores maratones que hay en Corrientes. Esta vez me anoté en la de 5 kilómetros. Lo bueno de esta competencia es que ganás cuando llegas a la meta, por lo que no hay un solo ganador”.

Al llegar a la meta los corredores recibían agua isotónicas para hidratarse y frutas para combatir el calor. Para las 18,45 llegaron los últimos competidores y para finalizar se realizó la premiación a los competidores que recorrieron 5 y 10 kilómetros. Cada corredor se llevó una medalla.

El evento deportivo solidario inició hace 10 años atrás pero por la pandemia no se pudo realizar durante dos años, por lo que en su 8va edición reunieron una gran cantidad de corredores con ganas de colaborar.