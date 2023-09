Marcelo Tinelli le dedicó el programa a Silvina Luna y Mariano Caprarola

El conductor señaló que debido al clima del primer programa no tuvo tiempo de hacer los honores a la modelo.

La muerte de Silvina Luna fue noticia en casi todos los ciclos de la TV en los últimos cinco días, pero, sin embargo, Marcelo Tinelli omitió hablar de la modelo en la apertura de Bailando 2023, razón por la cual recibió muchas críticas.

Tanto en las redes sociales como en algunos ciclos de espectáculos, la omisión de Tinelli fue muy cuestionada, pero fue Ángel de Brito quien rompió el silencio al respecto en LAM y finalmente habló Marcelo sobre el cierre de la segunda emisión del Bailando.

“Ayer, la verdad, entre tanta vorágine, no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen y que yo tuve personalmente el placer de conocerla, de ser amigo de sus amigos”, comenzó Tinelli.

MARCELO TINELLI RECORDÓ A SILVINA LUNA Y A MARIANO CAPRAROLA Y PIDIÓ JUSTICIA POR ELLOS

“Compartimos un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y dejó de estar. Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de un poquito antes que muriera”, dijo.

“Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas, la verdad es que no tienen que pasar, no deben pasar; y lo que menos exigimos desde este medio es justicia. Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer, en el medio de todo el fragor de todo lo que fue esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona que quise mucho”, sentenció.

“En algún momento tuve ganas de ir a saludarla y verla al Hospital Italiano, pero ya no hubo tiempo; así que este programa, y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos Silvi”, cerró Marcelo Tinelli tras las críticas por omitir la muerte de la modelo el lunes.

Fuente: Ciudad Magazine