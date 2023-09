El tierno mensaje de Alex Caniggia a su hermana Charlotte

Charlotte Caniggia conmovió a todos durante su debut en el Bailando cuando habló de la compleja relación que mantiene con Mariana Nannis y Claudio "Paul" Caniggia, sus dos padres.

"Nunca me llaman. Me gustaría que me escriban: 'Hola hija, estoy orgulloso de vos..., pero nada”, contó la joven mientras conversaba con Marcelo Tinelli.

“No hay un conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, pero están como en su mambo…yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil eso”, añadió.

Por su parte, haciéndole el aguante, Alex Caniggia, su hermano mellizo, le dedicó un cariñoso mensaje en las redes sociales: "Volvió la sis (por 'sister' -hermana en inglés-) . Vamooo".

Finalmente, tras verla bailar, el mediático sumó: "La rompiste toda, sis. Estoy orgulloso de vos. Te amo, hermana".

Fuente: Pronto