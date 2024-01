Lourdes Sánchez bailó lesionada y se emocionó hasta las lágrimas

Luego de que se especulara con que el desgarro que sufrió la dejara afuera de Bailando 2023, Lourdes Sánchez decidió continuar en el certamen tomando los recaudos necesarios y su coreografía siguió superando las expectativas del jurado.

La bailarina se llevó el puntaje perfecto y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar las palabras de Moria Casán: “Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy emocionada. El arte, a este nivel, emociona. Hay algo que ocurre cuando hay arte verdadero, compromiso, profesionalismo. Es tan impresionante lo que hicieron después del desgarro que tenés en la panza, que debe ser como que te partan al medio, es como una cesárea”, comenzó diciendo la jurada.

“Increíble, Lourdes. Yo no es que pensé que no ibas a poder porque sé de tu exigencia y tu nivel de profesionalismo, pero los desgarros son muy dolorosos.

Lo que pasa es que los bailarines, a este nivel, también tienen un umbral del dolor que ya lo metabolizan para superarlo. Es tanto lo que hacen en brazo, cabeza, pierna, y lo que ponen en movimiento. ¿Cómo pueden meter todo en un baile?”, agregó, mientras Lourdes contenía la emoción que le invadía el cuerpo.

Y cerró, sin escatimar en halagos para el equipo: “Recorrer la pista sin nada más que elegancia, virtuosismo, equilibrio, versatilidad, no puedo adjetivar más. Lourdes, creo que tuviste la mejor gala que te he visto hacer desde que entraste al Bailando. Lo que no te mata, te fortalece, reina. Hay que seguir siempre de adelante.

Para atrás, ni para tomar impulso, como dicen los cubanos. El eje tiene que estar en uno. Los de afuera son de palo y los de adentro, también. Chocos, excelente, soberbios, magnífico. Mi voto es secreto, pero ya se lo imaginarán”.

LAS PALABRAS DE ANÍBAL PACHANO QUE HICIERON EMOCIONAR A LOURDES SÁNCHEZ EN EL BAILANDO

Luego de que Lourdes Sánchez fuera cuestionada por las pantallas que usó para su coreografía en el Bailando, Aníbal Pachano fue contundente con su devolución e hizo llorar a la participante con sus palabras.

“Fue maravillosa la coreografía, maravillosa la puesta en escena y sincronizada. Olvidate de todo, Lourdes. Sos una grosa. Yo te respeto de hace muchos años y laburás mucho. Te merecés todo lo que tenés, te lo ganaste solita”, expresó el jurado en la pista.

Aníbal Pachano: “Así nos hayamos peleado en algún momento, creo que sos una gran artista. Te merecés el lugar que tenés”.

Fue entonces que la pareja del Chato Prada (con quien tiene a su pequeño, Valentín) compartió sus emociones a flor de piel: “Me vas a hacer llorar de nuevo, Aníbal”, atinó a decir con lágrimas en los ojos.

“Así nos hayamos peleado en algún momento, creo que sos una gran artista. Te merecés el lugar que tenés”, agregó el artista, puntuando al equipo con un 10. Y Lourdes cerró, visiblemente movilizada: “¡Muchas gracias!”.

(Fuente: Ciudad Magazine)