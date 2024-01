Incómodo momento para la vicepresidenta en Jesús María

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó el tradicional festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, donde fue recibida cálidamente por el público presente, pero vivió un incómodo momento al ingresar a las plateas mientras se realizaba la presentación de Carabajales.

"No se paren porque no ha llegado nadie", fue la frase que se escuchó, en tres oportunidades, proveniente desde el escenario mientras se realizaba la presentación del espectáculo que reúne a buena parte de la constelación Carabajal: Peteco, Musha, Kali, Cuti y Roberto.

El espectáculo estaba en pleno desarrollo cuando llegó la comitiva que acompañaba a Villarruel y el público que se encontraba en las plateas comenzó a ponerse de pie para observar lo qué sucedía.

Mientras el resto del conjunto seguía con la canción, uno de los integrantes irrumpió dirigiéndose a los presentes y les solicitó que se sienten porque no había "llegado nadie", en lo que fue una clara alusión a la titular del Senado. El reclamo lo hizo Peteco, que en diálogo con Clarín confirmó que él pronunció esa frase que en cuestión de horas se hizo viral.

"Lo he dicho yo. Villarruel es la vicepresidenta del país, pero en relación a lo que estaba ocurriendo en el escenario no es nadie. A veces nos ha pasado que estamos haciendo el show y resulta que hay una pelea por allá atrás entre el público y la gente deja de prestar atención a lo que pasa en el escenario para mirar lo que pasa con la pelea", explicó el músico vía telefónica mientras se dirigía a localidad cordobesa de Salsacate, donde tocaba este sábado en otro festival.

Peteco detalló cómo fue la situación: "Desde el escenario no la veía a ella sino que entraba una comitiva con policías y con gente, sin importarles lo que estaba pasando en el escenario. Entonces, ahí dije ‘no se paren que no está entrando nadie’. Yo no vi que era ella en especial pero sabía que esa noche iba a venir Villarruel, entonces no me hace falta ser muy inteligente para darme cuenta de que entraba la vicepresidenta".

"Si me ponía a explicarle a la gente era peor. No ha sido nada personal contra nadie sino que me molestó que estemos cantando y todo el mundo se esté parando para mirar qué pasaba. No lo hice para hacerme el vivo ni el polémico. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento porque veía que la platea se estaba parando por inercia y no quería que se arruine lo artístico que estaba pasando en el escenario", sostuvo el folclorista.

Más allá del episodio, Villarruel compartió el evento junto al intendente local, el radical Federico Zárate, quien ofició de anfitrión. "Para los vecinos de Jesús María, fue un honor contar con tu presencia. Gracias por poner en valor nuestro festival", posteó en sus redes sociales el jefe comunal.