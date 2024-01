Brian Lanzelotta fulminó a Furia de Gran Hermano: "Por mucho menos me echaron"

Brian Lanzelotta, exconcursante de " Gran Hermano" en 2015, expresó su descontento con la producción del reality show en su edición actual. Su reacción surge tras un incidente en la casa en 2023, donde Juliana “Furia” Scaglione dio un cachetazo a su compañero Williams “Paisa” López.

Lanzelotta, quien fue expulsado en 2015 por un acto de violencia contra Marian Farjat, su novia en ese momento, cuestionó la falta de medidas similares contra Furia.

En su cuenta de Instagram, Lanzelotta señalo las diferencias que hubo en el tratamiento de su caso con el de Furia. "Lo comparé con lo que pasó conmigo y a mí me echaron por mucho menos", expresó. De esta forma, el exparticipante apuntó a la producción, por lo que él considera una falta de coherencia y equidad en las decisiones disciplinarias del programa. "Por mucho menos me echaron como un violento, como un golpeador. Me hicieron pasarme por todos los programas para pedir perdón por algo mucho menor que esto", afirmó Lanzelotta.

Fuente: Aire Digital