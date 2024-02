Ley Ómnibus: legisladores correntinos ponen el foco en las privatizaciones y facultades

La Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de Ley Ómnibus enviado por Javier Milei y legisladores nacionales por Corrientes, ratificaron que acompañarán la iniciativa en general, pero que pedirán cambios en varios artículos como el tema de la privatizaciones y las facultades, entre otros.

Tras las negociaciones y el retiro del capítulo fiscal, el Gobierno nacional logró el quórum necesario en la Cámara Baja de la Nación para iniciar el tratamiento de la Ley de Bases que contaría con el respaldo en general del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, pero cuyo articulado ser cuestionado por los bloques dialoguista por lo que se anticipa que la sesión será maratónica.

En este marco, el diputado nacional por Corrientes Alfredo Vallejo, por la UCR aseguró que la sesión que inició este miércoles en el recinto del Congreso Nacional será de casi 30 horas. “En la reunión de labor parlamentaria de que esa hora es la que se estima”.

“Me parece positivo que distintos bloques hayan manifestado quórum para tratar en el recinto este proyecto que sufrió muchas modificaciones, estamos lejos de lo que fue el texto original que fue sufriendo algunos cambios y es el proyecto que vamos a estar analizando”, explicó en diálogo con Radio Sudamericana.

“El tema de las privatizaciones es un punto en el que todavía no estamos de acuerdo el bloque del UCR acordamos que vamos a votar en general pero después vamos a pasar a la discusión en particular en este momento no hay acuerdo en el punto de privatizaciones. Estamos trabajando en un texto que pueda llegar a conformar a todas las partes”, cerró.

Mientras que por su parte, su par de bancada, el diputado nacional Manuel Aguirre se refirió a la sesión maratónica y comentó que la intención es dividir en al menos dos jornadas el trabajo de los legisladores, dado que el tratamiento podría demandar al menos 40 horas. En este marco, consideró que la iniciativa podría terminar de aprobarse en las primeras horas del viernes.

En este contexto, también en diálogo con la misma emisora radial ratificó que la intención es apoyar la ley en forma general y posteriormente avanzar en el articulado, discutiendo los puntos en los que no haya acuerdo. “Tenemos muy claro qué queremos y qué no queremos”, dijo, agregando que “es una ley que propone temas muy importantes, de mucha profundidad, que no se pueden tratar en 20 o 25 días”.

En este contexto, vale señalar que el Gobernador de Corrientes en los últimos días también se refirió al proyecto de la Ley de Bases y remarcó que “hay que acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo”.

“La gente votó un cambio y tenemos que acompañar. Podemos no estar de acuerdo en algunos temas”, puntualizó en diálogo en Radio Mitre.

Además, dijo que “hay algunos aspectos que nosotros veíamos que en algunos casos tienen que ver con condimentos fiscales, en otros casos con condimentos políticos, pero la ley se fue trabajando y hubo un trabajo intenso de nuestro bloque y fundamentalmente de la Unión Cívica Radical”.

Cabe considerar que el Gobierno Nacional pudo avanzar con el tratamiento del proyecto de ley luego de quitar el capítulo fiscal que incluía el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria.

En consecuencia los diputados nacionales avanzan con el análisis de los 386 artículos que quedaron de los 664 que incluyó el proyecto original, el cual continuará siendo modificado durante la sesión que de acuerdo a lo informado se dividirá en dos jornadas y cuya sanción podría darse en las primeras horas del viernes.