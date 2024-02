Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro

Peleas, discusiones y separación, en las últimas semanas Flor Vigna se vio involucrada en todo tipo de escándalos. El universo de la bailarina parece no tener límites y pasa de conflicto en conflicto.

En ese sentido, Sabrina Rojas opinó del más reciente de todos, el final de su vínculo con Luciano Castro, el padre de sus hijos: “Le pregunté el otro día solamente cuando me enteré, le puse: ‘¿estás bien?’. Me dijo que sí, pero cuando uno transita una separación está como raro”, comenzó diciendo Rojas en una charla con LAM (América).

Acto seguido, la artista confesó que aún no había podido profundizar mucho en su estado emocional, ya que diariamente hablan de sus hijos.

Al respecto, Ángel de Brito resaltó que el actor no acostumbra a hablar en cámara: “Él tiene la suerte de no estar mucho en las redes, entonces de esa cosa zafa y aparte, mucho no le gusta tampoco todo esto”.

En línea con la reflexión del conductor, Sabrina expresó y enfatizó que las que siempre debían dar la cara eran las mujeres: “Él trata de evadirlo. Y acá estamos nosotras siempre hablando, nosotras”.

Luego, el especialista en espectáculos mencionó un antiguo conflicto que habían mantenido Rojas y Vigna, cuando la bailarina opinó de sus hijos: “Yo había tenido un tema con Luciano de la vida, y cuando Flor habló primero me pareció raro, me sentí extraña que desmienta lo que yo estaba diciendo.

Mi tema era con él y un tema de hijos donde ella nada tenía que ver, porque yo considero que cualquier falla que pueda tener Luciano como papá, no tiene nada que ver con la persona con la que esté”.

La actriz remarcó: “Ni siquiera tenía que ver ella lo que yo le estaba reclamando a él, nada que nada que ver con nada. Y puso palabras que yo no había puesto, que lo acusan de mal padre.

Yo nunca dije que era mal padre, ella exageró algo que ya se había aclarado que era entre él y yo. Si ella tuviese cotidianidad con los nenes, tal vez hasta respeto un poco más su opinión y me quedo hasta replanteándome algo. Pero desde el momento que no estás, que no sos parte de ese costado de Luciano, no hablemos de lo que no sabemos”.

Sin embargo la separación de Castro no es el único escándalo en el que se vio envuelta la cantante de ‘Suelto’. Desde su pelea con Noelia Marzol al rumor de un viejo romance con Pedro Alfonso, el tema tiene cada vez más aristas.

“Es un árbol que se abre y empiezan a salir ramas, un árbol de Navidad. Me di cuenta que había. Claro. ¿A ver, digo, cómo llegamos con Paula en el mismo árbol? Nada que ver”, sostuvo Rojas al referirse a los numerosos escándalos.

El final del vínculo de Vigna con Luciano, reavivó un viejo rumor que la relacionaba con Pedro Alfonso, cuando ya estaba en pareja con Paula Chaves. La versión surgió en 2016, cuando eran compañeros en el Bailando, se consagran campeones y luego hicieron temporada de teatro juntos. Sobre aquel rumor también habló Vigna en sus historias de Instagram.

Para eso, abrió una caja de preguntas y respuestas, y le respondió a un usuario que la consultó sobre la posible versión: “Es mentira lo de Pau y Pepe, no? Soy fan de los tres y siempre los seguí de cerca porque los amo”. A lo que la cantante respondió: “Obvio que es mentira”.

“Ya lo dijimos los tres y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso, ni le damos lugar”, explicó indignada.

“Son esas cosas que se instalan. Ella re venía a casa. Salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras sí. Es un rumor. Si te llega una prueba, una foto, mandamela por las dudas”, ironizó, descartando la versión de la infidelidad.

(Fuente: Teleshow)