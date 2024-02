A Zenón no le pesa la camiseta y ya se puso al hincha en el bolsillo

Un puñado de partidos le bastaron a Kevin Zenón para demostrar que tiene madera para vestir una de las camisetas más pesadas del fútbol argentino como es la de Boca Juniors.

El mediocampista goyano de 22 años y con escasos cinco partidos oficiales en el Xeneize parece como si toda la vida hubiera jugado con esos colores, y junto a Cristian Lema, otra de las escasas incorporaciones de Boca en el mercado de pases, son de lo más destacados del equipo dirigido ahora por el técnico, Diego Martínez.

Como si estuviera todavía en San Ramón, el zurdo hace todo facil y sencillo, y cuando acelera marca definitivamente la diferencia.

El miércoles frente a Central Córdoba encontró el gol que venía buscando, pero que se le negaba. Pudo haber marcado en el primer tiempo, cuando su equipo salió rápido esquivando la presión del Ferroviario y corrió libre por el sector derecho para recibir el exquisito pase de Bullaude y definir ante la salida del arquero Mehring con un toque sutil de zurda. La pelota se aprestaba a cruzar la línea de meta, pero Merentiel con esa sed que tienen los goleadores, la punteó antes y le “robó” la conquista.

El bueno de Kevin se lo tomó con humor y contó que recién se enteró que no fue su gol en el descanso. “En el entretiempo me dijeron algo y pensé que me estaban jodiendo. Después lo vi, pero no pasa nada. Le dije (a Merentiel) que lo quería mucho, pero no pasa nada. Lo importante era ganar, se lo debíamos a la gente”, indicó al término del partido.

Zenón tuvo su revancha en el segundo tiempo, cuando Advíncula desbordó por la derecha y él hizo la diagonal para esperar el centro atrás que conectó con un zurdazo que no tuvo buena dirección porque fue al lugar donde estaba el arquero, al que superó el remate para que el correntino grite su primer gol oficial con la camiseta de Boca.

El bueno de Kevin se lo tomó con humor y contó que recién se enteró que no fue su gol en el descanso. “En el entretiempo me dijeron algo y pensé que me estaban jodiendo. Después lo vi, pero no pasa nada. Le dije (a Merentiel) que lo quería mucho, pero no pasa nada. Lo importante era ganar, se lo debíamos a la gente”, indicó al término del partido.

Zenón tuvo su revancha en el segundo tiempo, cuando conectó un zurdazo tras centro de Advíncula que superó por debajo de las piernas al arquero para que el correntino grite su primer gol con la camiseta de Boca.

“Nos gustan esa clase de jugadores, rápidos, dinámicos, que entienden el juego, que van a los bifes (...) creemos que es un futbolista inteligente que puede adaptarse a distintas funciones”, elogió más tarde el DT Martínez.

Mientras tanto, Zenón disfruta de su gran presente, le muestra a Mascherano que con este nivel puede ser considerado en el plantel del seleccionado argentino que jugará los Juegos Olímpicos de París 2024, y que no se equivocó cuando eligió llegar a Boca.

(RP)