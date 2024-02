El premonitorio mensaje del hombre que murió con toda su familia en un choque frontal

El jueves al mediodía, una tragedia sacudió a la provincia de Corrientes. Una familia entera, compuesta por una pareja de policías y sus tres hijos menores de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 14. El destino de la familia era la provincia de Misiones. Sin embargo, el fuerte impacto de frente contra un camión transformó un viaje de placer en dolor.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Robledo y su pareja Cintia Roza. Robledo, oriundo de Capilla del Señor, en la Provincia de Buenos Aires, había trabajado en la policía Bonaerense y tenía un hijo con una pareja anterior. En el momento del accidente, tenía el rango de sargento y formaba parte del Comando de Patrullas. También era integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz.

Roza, por su parte, también era sargento y prestaba servicio en la delegación de Los Cardales, en Exaltación de La Cruz. Había conocido a Robledo a principios del 2023.

Luego de la tragedia se conoció el mensaje que Robledo tenía anexado en su perfil de Facebook, una frase que se lee no bien se abre su biografía. Una leyenda que ahora puede entenderse como una premonición:"Yo voy a todas partes con Dios, si no vuelvo es por que me fui con él...”. Este mensaje, cargado de una triste ironía, resuena ahora con un eco doloroso.

Tras conocerse la noticia del trágico accidente, amigos de Robledo se expresaron en las redes sociales para enviar sus condolencias y despedirlo. “Amigo, cómo te voy a extrañar, las juntadas, las charlas, las risas… Te fuiste demasiado joven y con todos tus amores. Voy a guardar en mi memoria y en mi corazón ese aprecio que nos teníamos y cada uno de los buenos momentos. Un abrazo al cielo”, fue una de las publicaciones en Facebook.

Los bomberos voluntarios de Exaltación de La Cruz emitieron un sentido comunicado en las redes sociales: “Con profundo dolor y pesar, hoy nos toca despedir a Robledo Héctor Gabriel, quien perteneció al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Exaltación de La Cruz. Nuestras condolencias al bombero Guillermo, quien es hermano y actualmente pertenece al cuerpo activo".

El accidente ocurrió en una recta, a plena luz del día y con buenas condiciones climáticas. El siniestro involucró a un camión del Correo Argentino y al Peugeot 307 de la familia. El chofer del camión resultó con lesiones de menor consideración y fue internado en el hospital de la localidad.

