Valdés espera invitación de Milei: “Veremos si quiere tener contacto oficial"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés se refiró ayer a la visita del presidente de la Nación Javier Milei a Corrientes. “Aún no tenemos confirmación oficial”, dijo. “Nosotros nos manejamos con agendas oficiales. Si nosotros tenemos comunicación, vamos a tener agenda y si no hay, es porque el presidente no quiere tener una comunicación oficial con la provincia de Corrientes”, aclaró.

Sobre la llegada de Milei a Corrientes, prevista para el lunes, cuando disertará en el décimo aniversario de la fundación el Club de la Libertad, el mandatario señaló que “tengo entendido por los medios que llega el lunes, lo que no tenemos es confirmación oficial respecto de Casa Militar, lo que es protocolo y todo que tiene que ver con esas cuestiones”.

“Sabemos que llega a una fundación que lo invitó a dar una charla y que vine a hacerlo. Es lo que sabemos y lo que pude hablar con el Presidente de esa fundación (por Alberto Medina Mendez)”.

“Si nosotros tenemos la invitación del presidente iríamos con mucho gusto, sino no iremos. Nosotros vamos a acompañar la agenda que tiene que ver con el presidente y el Gobierno de Corrientes”, aclaró.

“Tanto la Nación como la Provincia están por encima de las fundaciones”, remarcó.

“Nosotros no tenemos información formal de Presidencia. Nosotros nos manejamos con las agendas oficiales de lo que es protocolo de la Provincia de Corrientes, con la Seguridad de Casa Militar y con los protocolos de ambos estados, tanto Nación como Provincia”.

“Si tenemos comunicación, vamos a tener agenda y si no hay es porque el presidente no quiere tener una comunicación oficial con Corrientes”, remarcó.

Milei será el principal orador en el acto por el décimo aniversario del Club de la Libertad. El evento se iniciará pasadas las 19.30 y se concretará en un salón de eventos ubicado sobre la avenida Maipú.

Economía

Sobre la caída de los recursos en los primeros meses señaló: “Podemos tener variaciones, pero estamos hablando de los meses de menores ingresos, meses de mayores ingresos es desde abril, asique vamos a mirar con respecto a ese mes cuanto subimos o cuanto bajamos”.

Sobre la eliminación del Fondo Compensador del Interior y, con esto, la quita de subsidios al transporte público de pasajeros del interior, indicó: “No es un subsidio a las provincias. La Provincia acompaña el subsidio que da Nación, nosotros también ponemos recursos para lograr que esos subsidios sean más consistentes, pero por una obligación que nosotros teníamos con Nación”.

“Si Nación ponía unacantidad de pesos, nosotros teníamos que poner una suma similar y ahora vamos a ver qué es lo que pasa”, acotó.

“Si no mandan los subsidios hay que ver cómo generar un transporte que ha sido declarado en crisis en Corrientes, como en muchas otras provincias y ver cómo va a seguir la cuestión del transporte, por supuesto que estamos preocupados por el tema de los subsidios”, continuó.

Consultado sobre si le preocupa que Nación recorte otros fondos dijo: “Generalmente los fondos fiduciarios iban a otras provincias. Todos los fondos que eran discrecionales iban para las provincias kirchneristas, hoy de alguna manera estamos a mano. Hoy el poder discrecional del Estado no está para las provincias kirchneristas, las que recibían plata a raudales y que era de todos los argentinos, seguramente tendrán mayores dificultades”.

“Nosotros venimos, en líneas generales, estables, creemos que tenemos que seguir trabajando así y en definitiva hoy estamos en una situación de igualdad. Antes no nos daban nada”, fustigó.

Sobre la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docentes (Fonid) y la situacion actual del sector, señaló: “Estoy esperando, ahora voy a tener una reunión con los ministros (por el titular de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini y de Educación, Práxedes López) y saber que es lo que se conversó en la reunión (que se produjo con los gremios docentes)”.