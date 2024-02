Denuncian depredación de peces fuera de medida

A causa de la aparición de cadúmenes que nadan aguas arriba del río Santa Lucía, denuncian la desaprensiva depredación de ejemplares juveniles, por ende, fuera de medida en las cercanías de la localidad de San Roque.

Desde el lugar, miembros de un grupo de pescadores que prefirieron no revelar sus identidades advierten que la población de la fauna íctica se encuentra en un estado vulnerable por "la desmedida extracción de ejemplares juveniles. No se respetan tamaños y nadie hace nada", señalaron y añadieron que todo comenzó con una inusual aparición de cadúmenes de mojarritas. Luego llegaron los demás peces, en su mayoría dorados que no llegan a los 2 kilos.

Explicaron que en más de una ocasión hicieron los reclamos ante la Policía pero no obtuvieron resultados. "Todos saben y nadie hace nada", se quejaron y calificaron la situación como “un saqueo de los recursos" en un momento en que recién comienza el río a recuperarse después de tantos años de sequía.

Aseguran que las prácticas ilegales son reiteradas desde el paraje Santo Domingo, con gran actividad en las cercanías del llamado Puente Carretero, así como aguas arriba a la altura de los parajes Elisa, Rosado Grande, Yazucá y Colonia Pando, según detallaron.

"La depredación es constante sin ningún tipo de controles oficiales de Flora y Fauna de la Provincia", por lo cual piden una urgente intervención a los organismos que correspondan puesto que muchos de esos ejemplares son además especies protegidas.

(WA)