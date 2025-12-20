Jorge Macri reclamó a Luis Caputo una deuda de $370.000 millones

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para intentar destrabar el conflicto abierto entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación por el reparto de los fondos de coparticipación federal.

Durante el encuentro, que se desarrolló esta mañana en la sede del Palacio de Hacienda, el primo del expresidente Mauricio Macri volvió a reclamarle al funcionario de Javier Milei por las demoras en las transferencias semanales del 1,55% de los recursos. Según la administración porteña, el retraso comenzó en junio último, justo después de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera con comodidad en la elección local de la Capital.

Por lo tanto, a raíz del atraso en los pagos, argumentan en el Ejecutivo de la ciudad, se originó una nueva deuda entre ambas jurisdicciones que ya asciende a 370 mil millones de pesos. En concreto, Jorge Macri procura que se normalicen los envíos y el Gobierno pague esa deuda.

Tanto el jefe porteño como Caputo destacaron que tienen buena sintonía y que continuarán “trabajando en conjunto”. Acordaron que sus equipos retomarán la negociación en los próximos días para destrabar el tema.

A lo largo de la conversación -la reunión se prolongó durante 40 minutos-, el alcalde elogió el rumbo económico, el ordenamiento de la macro y ratificó su apoyo al equilibrio fiscal. Destacó que la importancia de que en el país haya previsibilidad. Es más: a mediados de octubre, el Presidente firmó la autorización para el crédito que tomará la Ciudad con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares, una medida administrativa que estaba pisada hace meses.

No hablaron respecto del traspié que sufrió el Gobierno en Diputados con el tratamiento del capítulo XI del Presupuesto, que incluía una cláusula vinculada a los recursos de coparticipación que reclama la Ciudad.

Pese a que Jorge Macri se había reunido hace tres semanas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, la disputa sigue entre la Ciudad y la Nación sigue latente.

