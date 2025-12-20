Revelan más imágenes del escándalo de pederastía de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cumplió este viernes, último día del plazo que le había dado por ley el Congreso de Washington, con la obligación de publicar los papeles de Jeffrey Epstein. Liberaron en una web creada ex profeso una cantidad ingente de información, pero, como admitió el propio Departamento de Justicia, no difundieron toda la que obraba en su poder. Y eso, pese a que la norma, que firmó a regañadientes el presidente Donald Trump, le exigía hacerlo.

Los papeles salieron a la luz a eso de las 16:00 (hora de Washington) tras meses de negativas de la Casa Blanca a difundirlos y una expectación desmesurada, que acabó, una vez más, en decepción. Había unos 13.000 documentos, muchos de ellos severamente censurados. A menudo, las tachaduras ocultaban páginas y páginas enteras; hasta 119 en uno de los casos.

Venían divididos por categorías: documentos judiciales de casos penales y civiles; información relacionada con la ley de transparencia; archivos que entregó en septiembre al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.... Solo con la lectura de la lista ya quedó claro que abundaban los materiales ya conocidos, como una lista de “masajistas” con 254 entradas que formaban una sólida masa de mancha negra, pues todos sus nombres aparecían borrados.

La prensa internacional peinó las imágenes pero al final del día, aún no había sido posible efectuar un estudio completo de ese océano de documentos. Se pueden consultar aquí, e incluyen registros de llamadas, testimonios ante el gran jurado, transcripciones de entrevistas y vídeos y fotos sin contexto. La primera impresión fue que no contienen demasiadas revelaciones sobre lo ya publicado, salvo por nuevas imágenes con famosos (sobre todo, del expresidente Bill Clinton, pero también de Michael Jackson a Mick Jagger, y del príncipe Andrés al expresidente de Colombia Andrés Pastrana) y un documento, ese sí, trascendental.

Se trata del acuse de recibo por parte del FBI de la denuncia de Maria Farmer, una de las primera víctimas de Epstein, a la que los agentes prefirieron no dar crédito cuando en 1996 les contó que habían abusado de ella un poderoso financiero de Nueva York y su amiga, Ghislaine Maxwell, que hoy cumple 20 años de prisión por participar en los delitos del millonario pederasta. Farmer lleva casi treinta años tratando de probar que centenares de menores pudieron eviatr el trauma.