Demoraron a jovenes por realizar maniobras peligrosas en motos

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, la Policía interceptó a dos motociclistas que realizaban maniobras temerarias sobre la avenida Maipú y Km 8, en uno de los accesos principales a la ciudad de Corrientes.

Fueron identificados como Juaquin Isaías I. quien iba al mando de una Honda Wave y Jose Gabriel E. que conducía una Honda de 150 cc. Ninguno pudo acreditar la propiedad de los vehículos y fueron multados. Los rodados fueron llevados al corralón municipal.

Según se informó del operativo, participaron efectivos de la Comisaría 14° Urbana quienes terminaron por labrar actas de infracción por no tener la documentación correspondiente y por realizar maniobras peligrosas. La Dirección de Tránsito Municipal se encargó de notificar a los propietarios de las motos para que regularicen la situación y puedan recuperar sus vehículos.