Un poblador de Carlos Pellegrini denunció que robaron en su propiedad

Un poblador de la localidad de Carlos Pellegrini denunció el robo de valiosas herramientas del interior de una obra en construcción que consiste en las refacciones de su casa.

La víctima, identificada como Rodrigo F, explicó a El Litoral que “entraron al lugar tras romper dos cadenas para robarse herramientas y varios elementos para la construcción. Se llevaron casi todo”, describió.

Añadió que “la Policía está trabajando para dar con los sospechosos, pero pasan las horas y hasta ahora no hay nada. Es lamentable porque Pellegrini tiene un poco más de mil habitantes y no lograron hallar nada”, planteó. Reveló además que “se viene repitiendo muchísimo acá los robos en una comunidad súper chiquita, yo soy nacido y criado en Pellerini. Vine hace poco tiempo a volver a apostar. Y uno se encuentra con este tipo de situaciones que no se visibilizan. Quizás porque la gente no se anima a contar”, planteó.

“Tenemos la esperanza de que nuestro caso ayude a visibilizar este problema que está pasando en un lugar turístico donde se hace muchísimo esfuerzo para que el visitante esté tranquilo. También me enteré del robo a un turista. Están empezando a suceder estas cosas cada vez con más frecuencia”, remarcó.

(WA)