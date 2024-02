Rivas Piasentini: “el 30 % del Impuesto País compensa un 50% de la caída en Corrientes”

El Ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini se refirió al impacto que tendría en Corrientes la coparticipación del 30 por ciento del Impuesto País que se negocia en el marco del tratamiento de la Ley Ómnibus. “En caso de concretarse por supuesto que va a mejorar la posición actual, pero no recuperaremos la posición que teníamos en el 2023”, advirtió.

Tras la aprobación en general del proyecto de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, ahora resta definir la letra chica que implica a las facultades delegadas, prerrogativas (en otras) que en medio de las negociaciones quedó atada al proyecto de los gobernadores de coparticipar el 30 por ciento del Impuesto País.

En ese marco, el Ministro de Haciendas y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de coparticipar el impuesto País dijo que “está en discusión. Este es uno de los puntos que sería el elemento compensador a esta caída de recursos en las provincias. Se mencionaba la posibilidad de un 30 por ciento, pero es un impuesto que tampoco va a perdurar mucho en el tiempo. Es probable que se vaya diluyendo, es decir esta proporción que se pretende incorporar a la masa coparticipable”.

“Al principio parecería ser interesante y si bien no llega a compensar un 100 por ciento la caída, porque si uno lo ve en términos reales compensa un 50 por ciento de la caída, pero hasta ahora no tenemos nada concreto, hasta ahora son solo comentarios no solo del Impuesto País, ya que también hay otras herramientas que se están mencionando, pero que no hay concretamente ninguna acción definitiva porque obviamente de esto también tienen que salir las leyes correspondientes”, continuó

“En caso de concretarse que se contribuya con el 30 por ciento del impuesto país por supuesto que va a mejorar la posición actual, pero si bien mejora la posición actual, no recuperaremos la que teníamos en el 2023. Es decir, seguimos por debajo del 2023, aunque lógicamente va a ser un poco mejor porque incorpora más recursos a la masa coparticipables a la totalidad de las provincias”, consideró.

Ley Ómnibus

Consultado sobre el proyecto de la Ley Ómnibus, Rivas Piasentini señaló que “es una ley muy particular por la complejidad, la cantidad de temas, de artículos. El Gobierno Nacional presentó ese proyecto y durante el transcurso de estos días hemos tenido muchísimas noticias de que se agregaron artículos y se sacaron etc. Desde el punto de vista fiscal, es un tema al que los ministerios de economía estamos más atentos, se ha retirado por completo este capítulo, han quedado otros, pero entiendo que en muchos hay consenso, creo que se puede avanzar y tal vez en los que hay disidencias la convocatoria debería ser más amplia. Es un tema absolutamente político que lo maneja directamente el Gobernador, pero sí sabemos de lo que hay consenso es aplicable claramente”.

Ajustes a las Provincias

Sobre las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni quien anticipó que “va a haber un mayor ajuste mayor a las provincias”, dijo que “no sabemos, estamos atentos a esa cuestión. Los ajustes para las provincias ya se hicieron, las provincias ya estamos pagando el ajuste desde el último trimestre del año anterior. No es una cuestión que vaya a venir”.

“Las provincias están transitando un proceso de ajuste muy severo, pero no sabemos si además de esos habrá otros nuevos ajustes. Entendemos que por ahí pueden ser estrategias comunicacionales o situaciones que tienden a generar que se analice la ley . Creo que la ley, insisto, tiene muchos puntos de coincidencia y hay que avanzar en estos puntos seguramente”, aclaró.

“La provincia de Corrientes viene pagando ajustes hace cuatro meses, salvo que existan otro tipo de ajustes que no lo conocemos”, insistió.

El proyecto de la Ley Ómnibus de Javier Milei fue aprobado en general por 144 votos a favor y 109 en contra, gracias al apoyo de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición dialoguista. El martes se continuará con el tratamiento de los artículos en medio del reclamo de los gobernadores de coparticipar el 30% de la recaudación del Impuesto País, un tributo que se abona sobre ciertas operaciones en moneda extranjera.

Con la eliminación del capítulo fiscal, también se sacó el artículo referido a la prórroga del Impuesto País: el artículo original aclaraba que su vigencia era por cinco períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024.

La eliminación de este impuesto, fue abordado en un encuentro que mantuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos con un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista quienes pidieron al ministro que el Poder Ejecutivo acepte coparticipar un 30% de los recaudado por ese tributo como una de las exigencias para dar el aval a la Ley Ómnibus en el Congreso.

Al conocerse esta posibilidad, más tarde, desde la Casa Rosada aclararon que todos los aspectos fiscales de la norma serán discutidos “más adelante” y negaron que se haya discutido con las provincias la posibilidad de coparticipar el Impuesto País como forma de compensar la pérdida de fondos por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Ante la posición que adoptó el Gobierno Nacional, el pedido de los mandatarios cobró fuerza en los últimos minutos de la aprobación en general de la iniciativa nacional, que terminó concretando en medio de nuevos condicionamientos en cuanto al acompañamiento del articulado, una de las principales razones por las cuales se paso a un cuarto intermedio para el martes a fin de acercar posiciones, ante el rechazo explícito del bloque Hacemos que insiste con la reimplantación del artículo para respaldar la tan ansiada ley, cuya postura estaría logrando adhesiones de los otros bloques opositores dialoguistas como la UCR y el PRO.

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País), es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Se trata de un tributo de emergencia que se aplicará a nivel nacional, según lo previsto, durante cinco períodos fiscales, desde su establecimiento el 26 de diciembre de 2019.

El Impuesto País recaudó a lo largo de 2023 unos $1,5 billones, con un incremento del 335% respecto del 2022 de lo que se infiere que las provincias se quedaron con $450.000 millones. Este impuesto nació en la práctica para desalentar que las personas compran “dólar “ahorro”, pero se convirtió con el paso del tiempo en una fuente de recursos importante.