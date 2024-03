La periodista Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa

La periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa del barrio porteño de Almagro, donde estaba con sus hijos Malena, Florencia, Lucas y Carolina, y con su sobrino Marcos.

Tras el hecho, compartió un video de cómo quedó su vivienda: desvalijada, y con sus pertenencias revueltas y tiradas en el piso. Asimismo reveló que el grupo que irrumpió armado cuando dormían la amenazó con matar a los chicos si hacía la denuncia.

“Vivimos un infierno. Un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo. Yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive en casa. Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y Mama Antula”, escribió en su red social Instagram junto a la grabación de su dormitorio en la que se puede ver la forma en que los ladrones arrojaron sus libros, entre otras cosas, y destruyeron parte del mobiliario.

Por la madrugada en diálogo con la radio en donde trabaja, Ninci reveló que hace unos días ya habían intentado forzar la puerta de su casa en la calle Guardia Vieja y que ella había notificado de esta situación a personal del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

En relación a lo ocurrido por la madrugada, cuando se metieron en su propiedad, indicó: “Estamos vivos de milagro, nos entraron mientras estábamos durmiendo”. Dijo además que su vivienda es tipo “chorizo” y que el único ingreso es a través del garage, por lo que lamentó no haber dejado el auto de tal forma que impidiera la irrupción de este grupo.

“Creo que eran tipo 3 de la mañana. De golpe empiezo a sentir gritos y cuando salgo de mi cuarto veo que un chorro a Marquitos lo agarraba en la escalera, que los empezaban a bajar a todos. De golpe veo que también la agarran a Carolina abajo, que es la más chiquita y se asustó más. Y ahí en su cuarto primero nos pusieron un arma y después nos llevaron a todos a mi cuarto, nos tiraron boca abajo”, contó.

Manifestó también que ella vio a tres ladrones, mientras que su hija Malena aseguró haber visto a al menos cuatro personas dentro de la casa. “Empezaron a despertar a los chicos, a amordazarlos. Por un momento Carolina medio que se cabreó y le dije ‘tranqui, tranqui’. Nos llevaron después de un poco de forcejeo, en una situación un poco violenta, a un cuarto, al mío. A los seis nos tiraron al piso, y sobre mi cama también, y empezaron a revolver todo”, narró la cronista, que aseguró: “Querían plata, nosotros no tenemos un peso”.

Asimismo recordó que en la radio ella había contado que Malena se iba a Alemania cuatro meses y que dos amigas le habían prestado dólares. “Era lo único que teníamos. Yo tenía un poquito abajo, porque ya se iba, y ella tenía el resto escondido arriba. Y [los ladrones] querían cosas de oro. Yo vendí todo”, marcó también sobre qué les exigían los delincuentes, a la vez que destacó que para terminar de pagar sus cuentas vendió sus pertenencias de mayor valor y que solo le quedaron unos aros de su bisabuela, que se los llevaron, al igual que un reloj de oro que le había regalado su madre cuando se recibió. También robaron una cámara fotográfica.

Según su relato, las personas que entraron a su casa le dijeron “sabemos que tenés contactos en Comodoro Py y que sos amiga del Papa”, y que la veían en el programa Bendita, de Canal 9, donde ya no trabaja. “Trataba de hablarles tranquila, y me gritaban y me decían que los iba a denunciar porque era amiga de los políticos. Les dije: ‘Si hay alguien que no es amiga de los políticos, soy yo”, aseveró. “En un momento Marquitos que es muy católico hizo una oración muy fuerte al Espíritu Santo y rezó por todos nosotros, por ellos, por sus familias. Y fue un momento tremendo para los chorros también, que lo querían hacer callar”, añadió.

Además, en medio de las amenazas, de acuerdo a lo que narró también le indicaron: “No hagas la denuncia porque sabemos dónde vivís y vamos a matar a los chicos”.

Todavía aterrorizada por lo que pasó, Ninci aseguró que “le dieron vuelta toda la casa” y respecto de los ladrones describió: “Vinieron a cara descubierta, tenían guantes y eran muy profesionales, sobre todo el que nos custodiaba a nosotros. Tenían unos 30 años. El líder era muy carismático, dijo que estuvo 15 años en cana. Yo tenía miedo de que a las chicas las violaran”.

Con bronca ahora por la inacción que marcó de parte del Ministerio de Seguridad porteño, porque de acuerdo a su versión ya había advertido sobre lo ocurrido el 6 de marzo cuando le quisieron forzar la cerradura, la cronista expresó: “Estamos todos temblando, aterrados. Los chicos están temblando. ¿Cómo les saco este trauma a los chicos? ¿Cómo devuelvo la plata que me prestaron?”.

De acuerdo información a la que accedió La Nacion, al lugar del hecho se trasladaron oficiales de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad. Interviene ahora la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del doctor Orfila, secretaría de la doctora Soulé, que dispuso la presencia de la División de Investigaciones Comunales 5 y de la División Rastros.

Con información de La Nacion