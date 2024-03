El Oficial comenzó con goleadas de Cambá Cuá y Mburucuyá

Más Info

Programación

Domingo 17

Cancha de Libertad

17,30: Invico vs Robinson (1° B)

19,30: Libertad vs San Jorge (1° B)

Cancha de Sportivo

17,30: Yaguareté vs Peñarol (1° B)

19,30: Talleres vs Quilmes (1° A)

Miércoles 20

Cancha de Huracán Corrientes

17,30: Soberanía vs Empedrado (1° A)

19,30: Huracán Corrientes vs Mandiyú (1° A)

Cancha de Lipton

17,30: Lipton vs Boca Unidos (1° A)