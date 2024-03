El Aurirrojo y Empedrado encaminados, y Huracán juega su chance en Goya

Más Info

Programación

Domingo 17 de marzo

16,30: Sportiva (Esquina) vs. Football (Santa Lucía). Zona I

17,00: Polinorte (Sauce) vs. Madariaga (Paso de los Libres). Zona D

17,00: Barraca (Paso de los Libres) vs. Iberá (Sauce). Zona E.

17,00: Belgrano (Curuzú Cuatiá) vs. Robinson (Monte Caseros). Zona G.

17,00: San Martín (Virasoro) vs. Barcelona (Santo Tomé). Zona Ñ.

17,30: Huracán (Goya) vs. Huracán Corrientes (Capital). Zona J.

18,00: Sp. Santa Lucía (Santa Lucía) vs. Citrex (Bella Vista). Zona H.

19,00: Juventud (Virasoro) vs. Estudiantes (La Cruz). Zona B.

19,00: Sarmiento (Santo Tomé) vs. Luz y Fuerza (Virasoro). Zona C.

19,00: Parque Independencia (Monte Caseros) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá). Robinson de Monte Caseros. Zona F.

19,00: Sp. Canale (Bella Vista) vs. Calle Poí (Saladas). Zona M.