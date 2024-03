Messi también es baja en la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes la baja del astro argentino Lionel Messi en la gira de la Selección por Estados Unidos, a raíz de “una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”.

Aunque la ausencia del capitán ya era prácticamente un hecho desde que se retiró del campo de juego en los primeros minutos del complemento en el compromiso del Inter Miami con Nashville SC por la Concachampions, la cuenta oficial del seleccionado argentino lo hizo oficial en las últimas horas.

“El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo Inter Miami ante Nashville SC”, indicó el comunicado.

El equipo estadounidense había explicado sobre la situación del rosarino: “Messi fue sustituido al minuto 50 en la victoria contra Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf debido a una molestia sufrida en la pierna derecha”.

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo contra el D.C. United. La disponibilidad de Messi será determinada basándonos en evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, agregó días atrás el Inter de Miami.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo desde las 21.00 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles, a partir de las 23.50, hora argentina.

A la ausencia de Messi en la gira se deben agregar las bajas, también por lesión, de Paulo Dybala (Roma), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Marcos Senesi (Bournemouth).

En las últimas horas, el técnico Lionel Scaloni convocó a Guido Rodríguez (Betis, de España), quien no estaba en lista original ya que se acaba de recuperarse de una fractura distal del peroné.