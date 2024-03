Conciencia de vivir en un mundo más peligroso

Lamentablemente, 2023 fue un año especialmente violento en el escenario mundial. Estalló la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que ya lleva seis meses, y continuó la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó hace dos años y ambas siguen sin vislumbrarse su final.

Existe una idea generalizada en la opinión pública de que el mundo se está tornando más peligroso. Una encuesta global de Ipsos para el Foro Internacional de Seguridad de Halifax realizada en septiembre 2023 revela que el 70% de las personas, en promedio, en 30 países creen que en los próximos 25 años podríamos ver otro conflicto mundial que involucre a superpotencias similares a la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este contexto interesa conocer la actitud de la población frente a las guerras :¿Lucharían por su país?

En la tradicional encuesta global de fin de año de la que participa Voices Argentina realizada en 45 países durante noviembre y diciembre del pasado año, se indagó sobre este punto midiendo la predisposición ciudadana a luchar por su país en caso de guerra.

Los resultados muestran que uno de cada dos adultos estaría dispuesto a luchar en una guerra en la que su país se viera implicado, mientras que un tercio no lo haría y un 14% no sabe o duda.

Los diez países más dispuestos a hacerlo, entre los incluidos en la encuesta, son: Armenia 96%, Arabia Saudita 94%, Azerbaiyán 88%, Pakistán 86%, Georgia 83%, Afganistán 82%, Kosovo 79%, India 76%, Irán 74% e Irak 71%. Por otro lado, los menos dispuestos, que responden mayoritariamente que no lucharían por su país, son: Italia 78%, Austria 62%, Alemania 57%, Nigeria 54%, España 53%, Macedonia 51% y Gran Bretaña 50%.

Interesante resulta analizar las diferencias por regiones, y vemos que son fundamentalmente los países de Asia Occidental, Medio Oriente e India quienes están más dispuestos a luchar por su país, con promedios regionales superando el 70%, seguido por los países latinoamericanos con un 58%.

En contraste, en Europa solo lucharía un 32%, en Estados Unidos un 41% y en Canadá un 34%. Los países menos dispuestos son los de Europa Occidental, con un 29% dispuesto a luchar. En Europa, quienes más lo harían son los países que no forman parte de la Unión Europea, donde el 61% lucharía.

Si tomamos los países del G7 y los de la Unión Europea en su conjunto, encontramos que solo tres de cada diez lucharían, mientras que en el resto del mundo esa cifra se duplica a seis de cada diez. Japón es un caso de interés, donde encontramos la cifra más baja de predisposición, con un 9% que dice que lucharía, mientras un 50% no lo haría y un 41% no responde o duda.

En Rusia, hay un alto porcentaje de no respuesta, 48%, mientras un 32% declara que está listo para ir a la guerra si se necesita y un 20% que no. En Ucrania, el 62% sostiene que defendería su país, pero un 33% dice que no.

En el análisis por tipo de religión, vemos que son los hindúes (74%) y los musulmanes (70%) los más predispuestos, seguidos por los ortodoxos (57%), mientras que entre los católicos y los protestantes, ronda el 44%. A nivel global, los hombres están más predispuestos que las mujeres (59% vs 45%). Los jóvenes (58%) frente a los mayores de 65 años (43%).

También observamos que, en general, los países más ricos y con mayor PBI están menos dispuestos a luchar por su país. Es por eso que los países del G7 y Europa occidental están dos veces menos inclinados a luchar por su país que el resto del mundo.

Al comparar los países incluidos en Latinoamérica, encontramos que Argentina es el menos predispuesto: Perú 64% lucharía, México 63%, Ecuador 58%. En Argentina, el 47% lucharía, pero un 25% no iría a una guerra y un 29% duda o no responde. Son principalmente los hombres (57% vs 37% de las mujeres) quienes pelearían por el país, los de nivel educativo más bajo (55% con estudios primarios, 44% de nivel secundario y 36% superior). Los residentes en el interior del país (49%) frente a 42% del AMBA y 36% de la Capital Federal.

En Argentina, si analizamos la tendencia desde 1990, vemos que se produce una caída en la voluntad de luchar por el país. Así, en nuestros sondeos nacionales, en 1995 un 58% de argentinos declaraba que lucharía, en 2006 lo sostenía un 53%, y actualmente un 47%.

En síntesis, la reciente encuesta global revela que solo la mitad de los adultos a nivel mundial está dispuesta a participar en un conflicto armado por su país.

Uno de los datos más significativos del estudio muestra que existe una división marcada entre regiones, siendo notablemente más baja la disposición a luchar en países de la Unión Europea, EE.UU. y Canadá en contraste con la alta disposición encontrada en Asia y Oriente Medio. En Argentina, la predisposición a ir a la guerra es menor que en el total global, reflejando una tendencia aún más pacifista que la que existía tres décadas atrás.

Esto podría ser un indicador de una sociedad con una mayor conciencia de las consecuencias negativas de un conflicto armado y más predispuesta a alternativas diplomáticas en la resolución de las disputas internacionales.

*Socióloga. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la consultora Voices! Miembro de la Academia Nacional de Educación