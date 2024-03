Pampita opinó de los posteos de Flor Vigna mostrándose triste por su separación de Luciano

Luego de que Flor Vigna se haya convertido en el centro de debate en muchos medios por su reciente separación de Luciano Castro, sus publicaciones en las redes, la canción que le dedicó a su ex y sus picantes declaraciones contra Sabrina Rojas, Carolina “Pampita” Ardohain no dudó en dar su opinión sobre la cantante.

“Caro, te quería preguntar a vos por Vigna. Vos que tuviste momentos de crisis también, y con la prensa encima, ¿qué le dirías?”, indagó el conductor de LAM, Ángel de Brito, aprovechando que tenía a la top en un móvil.

“Es la vida misma. Como que un día, uno está bien, otro no; y cuando estás tan expuesto, no podés ocultarlo, se te nota. Y más los artistas, que también lo usan a su favor, construyen cosas con eso, y se ponen creativos con lo que les pasa, con lo bueno y con lo malo. Aprovechan el arte para volcar ahí todo lo que les va sucediendo en la vida, así que se entiende. En una mala época te tienen que ver así, en una buena época te ven sonriente, y no lo podés tapar, me da la sensación, porque es lo que te sucede”, respondió Pampita.

Además, se refirió a los posteos de Vigna compartiendo sus sentimientos: “Hay una cosa como con tu gente, tus seguidores, tus fanáticos, que les querés mostrar todo, las buenas y las malas porque son los que te bancan y los que están del otro lado siempre, y que no te juzgan, y que te apoyan. Y capaz te dan ánimo a seguir, y los que te van valorando también cómo superás obstáculos”.

“Hoy, ya el tema del Instagram es como una ventana, como diciendo ‘bueno, te abro esto y podés ver un poquito de mi intimidad, de mi casa y de lo que me pasa todos los días’. Hay una conexión más directa, me parece, hoy, con las redes sociales”, cerró Carolina.

