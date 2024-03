“Memoria, Verdad y Justicia Completa”, el spot del Gobierno por el 24 de marzo

n El Gobierno difundió un spot de 12 minutos en el que plantea su postura respecto de la represión y la lucha armada durante los años previos a la última Dictadura Militar y refuta la cifra de 30.000 desaparecidos.

El video se titula "Día de la Memoria por la Verdad y Justicia" y suma la palabra "Completa", donde el Ejecutivo plasma su posición sobre la violencia en los años '70. Poco después de la publicación del video, el presidente Javier Milei lo replicó con un mensaje "por una memoria completa para que haya verdad y justicia".

El spot se conoció en la previa a la marcha de organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y ciudadanos independientes, quienes conmemorarán en Plaza de Mayo el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 48 años del último golpe militar del 24 de marzo de 1976.

La apertura está a cargo de del escritor, ex-periodista y político argentino, Juan Bautista "Tata" Yofre, quien fue secretario de Inteligencia a fines de los 90. Allí lee un texto del escritor Milan Kundera: "Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Luego vienen y les escriben otros libros, le dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido”.

Esta introducción le da pie para plantear la idea de que la historia de la violencia de los 70 y la última dictadura "no se contó de manera completa" y sostuvo que fue por presuntos intereses económicos: apuntó contra el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien acusó de quedarse con "cifras enormes de dinero"

También participan el ex guerrillero Luis Labraña, y María Fernanda Viola, que es hija del capitán Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del ERP en Tucumán.

Labraña relata la historia de como fue él quien presuntamente "inventó" la cifra de los 30.000 desaparecidos, a partir de la búsqueda de financiamiento en el exterior de las Madres de Plaza de Mayo para poner un local.

"¿Esos 30.000 sirvió para buscar la verdad, ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No señores, 30.000 fue falso. Lo puse yo el número 30.000 y nadie me lo puede discutir", dice.

Por su parte, Yofre acusa a los organismos de derechos humanos de la nación de "haber cobrado el diezmo" que recibían los familias de las víctimas del terrorismo de Estado.

"La otra razón es que ¿cómo iban a condenar al terrorismo, si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner?", pregunta el ex funcionario. Allí señala que el gobierno del fallecido expresidente "terminó abajo con todo" y enumera el indulto del presidente Carlos Menem y las leyes de punto final y obediencia debida de Raúl Alfonsín años antes.

Yofre sostiene que "los terroristas" e "ideólogos" de la guerrilla argentina integraron el gobierno kirchnerista.

La hija del capitán Viola también apunta a la gestión kirchnerista por haber prohibido los homenajes a su padre en el cementerio donde se encuentra enterrado.

"Yo creo que con la verdad completa se van a sanar muchas heridas", concluye la mujer en su mensaje final.

En la misma línea se expresa Yofre al convocar a todos los argentinos a encontrar 25 de mayo y así "mirar para adelante". La fecha patria es el día que eligió el presidente Javier Milei para llamar a los gobernadores a un encuentro en Córdoba para firmar el llamado "Pacto de Mayo".

Previo a la difusión del video por parte de la cuenta oficial de Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villaruel realizó una publicación donde también hizo referencia a la cifra de los desaparecidos y pidió reparaciones para las víctimas del terrorismo.

El mensaje fue posteado cuando comenzaban muchas de las marchas de la izquierda, el kirchnerismo y organizaciones de los Derechos Humanos para conmemorar el 24 de marzo.

El video cuenta la historia de Juan, un chico de 3 años que "el 6 de diciembre de 1977 fue asesinado en un atentado terrorista de Montoneros", según detalla una placa con letras blancas y fondo negro.

El corto fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), en el que Villarruel fue presidenta.

"Construyeron sobre la tragedia un relato a la medida de sus intereses ideológicos, sin importar las víctimas y la profundidad de las heridas. El cambio llega también en reconocer que una verdad a medias no es verdad", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acompañó el posteo con el video oficial de la Casa de Gobierno.