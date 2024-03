Yésica Frías, la ex de Exequiel Palacios, dio dato clave sobre las fiestas de la Scaloneta

En medio de su separación de Exequiel Palacios, Yésica Frías visitó el piso de Socios del espectáculo (El Trece) y allí ventiló algunos datos claves sobre las escandalosas fiestas organizadas para los integrantes de la Scaloneta.

En noviembre del año pasado, varios de los jugadores del Seleccionado Nacional se vieron inmersos en un escándalo luego de que se dijera que habían participado de un evento privado junto a varias modelos. Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala fueron algunos de los que se vieron escrachados ya que todos estaban en pareja.

A cuatro meses de este escándalo, Frías dio un detalle clave sobre estas fiestas: quién es la persona que las organiza y que se encarga de convocar a las chicas.

"¿Es ella la que organizaría las fiestitas con los jugadores?", le preguntó Matías Vázquez. "Sí, no puedo dar su nombre todavía por una cuestión legal. Trabaja en la AFA. Ella es la que después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores. Este es un mensaje para que ellas estén como más despiertas porque es muy falsa", explicó filosa Frías.

Queriendo conocer el panorama completo, Nancy Duré consultó: "¿Vos cuando estabas con él sabías de esto?" "No, te enterás siempre después. De hecho, después de la separación, me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta en la que estuvo Exequiel con dos jugadores más. Que ella fue a esa fiesta y que la novia de uno de los jugadores le pegó. Hubo una denuncia y todo pero eso nunca salió. Yo hablo igual de mi ex marido, yo no sé si los demás hicieron o no hicieron", reconoció.

Fuente: Pronto