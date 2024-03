¿Traición? Martín Ku felicitó a Furia por eliminar a Licha y se armó un escándalo

La salida de Lisandro Navarro significó un cimbronazo para Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Macía, quienes eran sus compañeros más cercanos.

"Se lo va a extrañar. Ahora hay que aguantar los trapos. Yo sé que él se va orgulloso de que no se traicionó en sus convicciones. Un caballero. ¿Qué querés que te diga?", expresó Bautista mientras conversaba con sus compañeros.

"Tendríamos que haberlo salvado a Licha era la única forma de que no se fuera", comentó el Chino. Luego de esto, de forma sorprendente, se acercó a Juliana "Furia" Scaglione y la felicitó: "Bien jugado".

"No fui yo. Fue Nico", contestó ella defendiéndose. "Bien jugado", insistió Ku. Picante, Rosina lo interrumpió: "¿Por qué le decís 'bien jugado'?"

"¿Por qué le das tantas vueltas a una cosa simple que digo?", se defendió Martín. Sin achicarse, ella siguió: "Porque me llama la atención que se haya ido tu amigo y le digas 'bien jugado'".

"Entiendo que es un juego. Yo no me tomo las cosas personales", explicó el Chino. "Si me sacan a Zoe, ni en pedo le digo 'bien jugado'", reiteró Rosina.

Dando su punto de vista, Ku dijo: "Porque vos no jugás con estrategia. Yo juego con estrategia y con corazón. Con las dos cosas. No sobrepiensen las cosas. Sólo fue un 'bien jugado'".

Finalmente, lejos de dar el tema por terminado, Furia agarró un encendedor y dijo con acidez: "Este es el momento en que prendemos una vela por Lisandro".

Fuente: Pronto