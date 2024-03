Mercedes Laprovitta: "Queremos saber qué pasó con el Plan Hídrico"

El Concejo Deliberante capitalino realizó este jueves la primera sesión ordinaria de 2024. "Queremos saber qué pasó con el Plan Hídrico", aseguró Mercedes Franco Laprovitta, concejala de Unión por la Patria, a Hoja de Ruta.

La concejal de la ciudad de Corrientes, comentó que en la sesión de este jueves "el bloque de Unión por la Patria presentó varios pedidos de informes, uno sobre cómo va la ejecución de las obras del Plan Hídrico", señaló.

Según indicó: "Esto va más allá de la emergencia del domingo. Es un pedido de informe que hemos reiterado en más de una oportunidad en muchos años y sin respuestas". "Cuál es el monto de las obras, cuáles son y cuáles faltan realizar. Porque siempre que llueve un poco más de lo normal, no sólo como lo que pasó el domingo, los barrios de la ciudad quedan anegados", destacó.

Además, otro de los temas que entró al Concejo Deliberante en este jornada fue el proyecto para declarar Emergencia en el Transporte. "La resolución ingresó y debe ser analizado por las comisiones correspondientes", dijo.

"En la aplicación Cuando Llega no aparece la frecuencia ni el horario en el que pasan los colectivos. Solicitamos un pedido de informe sobre el funcionamiento adecuado", señaló Laprovitta. Además, destacó que solicitaron información sobre la falta de ingreso de móviles al barrio Cremonte.

"Hay muchos niños que no pueden ir a las escuelas. Queremos saber las razones por lo que no se está cumpliendo el pliego para que el colectivo no ingrese al barrio", señaló.

"Queremos que el Ejecutivo tome medidas en el caso y que los vecinos no tengan que estar caminando en la ruta", mencionó.

