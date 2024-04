Daniela Celis cruzó a Thiago Medina por confesar sus deseos de abrir la pareja: "Ni loca"

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron en Gran Hermano (Telefe) y desde entonces se hicieron inseparables. Una vez fuera del reality, apostaron al amor que dio como fruto el nacimiento de sus gemelas, Laia y Aimé quienes ya cumplieron dos meses de vida. Ahora, la pareja habló sobre el fuerte vínculo que los une y revelaron si estarían dispuestos a abrir la relación.

En medio de una propuesta que les hizo el medio Infobae donde debián exponer cuánto sabían el uno del otro, Daniela y Thiago dejaron en evidencia si realmente se conocen bien después de haber formado una familia juntos con la llegada de sus pequeñas.

La encargada de hacer la primera pregunta fue Celis: “¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”. Ante dicha consulta, Thiago le respondió con total sinceridad: “Cuando dejás los zapatos tirados por toda la pieza o cuando te hablo y no me escuchás”. Sin embargo, ella no estuvo de acuerdo con su planteó, motivo por el que le retrucó: “Vos sos un desordenado, mega desordenado”.

“¡No lo puedo creer! ¡Nunca hacés la cama!”, fue el pase de factura que le hizo Daniela al papá de sus hijas para luego dejar en claro que “son super compañeros”. Luego, los ex hermanitos revelaron cuándo se dieron cuenta que estaban destinados el uno para el otro. Por su parte, Thiago confesó: “Cuando tuvimos a las nenas. En el auto cuando Dani sufría con la panza, los nervios en la previa del parto, cuando tuvimos a las bebas y nos miramos me sentí realmente enamorado. Siempre lo estuve, pero viéndola maternar me enamoré mucho más”.

Finalmente, al ser consultados sobre la posibilidad de abrir pareja, el ex participante de Gran Hermano aceptó que es muy celoso por lo que no perdonaría una infidelidad. Sin embargo, reveló que fantaseó con la idea o posibilidad de tener una relación no monogámica. “Yo no abro ni loca la pareja. No hay manera. ¿No te quedó claro? Te lo dije mil veces” le advirtió Daniela, tajante.

Fuente: Pronto