Mataron a un joven de un balazo en el pecho en lo que sería un ajuste de cuentas

En una violenta reacción, un hombre bajó de un automóvil y atacó a balazos a dos personas en plena luz del día y como consecuencia, ratos después uno de ellos falleció en el hospital Escuela.

Fue identificado como Emanuel Ponce (32 años), en tanto que la persona que lo acompañaba conocida como “Martincito”, resultó ilesa de la balacera ocurrida en calles Yugoslavia y Cerdeña del barrio 17 de Agosto, el miércoles por la tarde.

En consecuencia, la Policía no tardó en ubicar al atacante identificado como Roberto Carlos Ramos (31 años).

Tras allanamientos a su domicilio de calle Las Piedras y Pasaje Boston secuestraron un automóvil Volkswagen Gol y un revólver calibre 22 marca Bagual y proyectiles del mismo calibre, ya que sería el arma homicida.

En colaboración con la Unidad Fiscal en turno, trabajaron en la investigación, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos.

Las actuaciones legales están en la Comisaría 18° Urbana en base a una carátula de “supuesto homicidio”.

De acuerdo con el avance del proceso investigativo se supo que la persona fallecida y el cómplice aparecían implicados en un robo ocurrido en la madrugada del pasado sábado en el domicilio del atacante.

Miedo

Silvina, la esposa de Ramos, el hombre detenido por el homicidio teme por su familia ya que asegura que fueron amenazados de que le van a prender fuego la casa.

Relató ayer ante FM Sudamericana que “nos desvalijaron la casa cerca de las 3.30 de la madrugada del sábado, después del Viernes Santo”.

“Cuando fui a radicar la denuncia ante la Comisaría 21° no me tomaron la denuncia porque yo no di nombres de los delincuentes, solo enumeré las cosas que nos habían robado. Mi marido no podía en ese momento porque estaba en su trabajo”, explicó.

Entonces “por su parte, él -su pareja- se enfrentó con ellos y atrapó a dos de ellos y luego salió de nuevo agarró al tercero, le subió en su moto y lo llevó hasta la comisaría donde lo demoraron pero la Policía le dijo que no lo podían dejar más de 12 horas ya que es la Fiscalía la que toma las decisiones”.

“Uno de los muchachos, apodado Nahuel, me contó todo, pero los vecinos y nadie salió de testigos.

Mi marido siguió buscando y llegó hasta una casa y recuperó la bicicleta que nos robaron, más tarde en esa misma casa recuperó las demás cosas”, explicó.

En cuanto al homicidio relató que “mi marido sentía una gran impotencia porque pasaban por casa y se le reían en la cara, le decían nos llevaste a la comisaría y acá estamos.

Ahora los familiares del autor del homicidio salieron a denunciar que recibieron amenazas de que le van a prender fuego la casa en venganza de la muerte.

“Mi marido ahora está detenido en la Comisaría 18° y la mayoría de los chorros son de acá del barrio La Olla. Fueron más de seis los que robaron en casa”, alertó la mujer.

(WA)