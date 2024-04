El enigmático Triángulo de Bennington

n La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad supieran o pudieran encontrar ni una sola pista para averiguar qué les había ocurrido a las personas que desaparecieron allí. Las víctimas erean personas de diferentes edades y de ambos sexos y todas ellas se esfumaron en un plazo de cinco años que van desde 1945 a 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero aparte de esto, poco más se pudo saber la naturaleza de estos hechos enigmáticos. La primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945, cuando un hombre llamado Henry Mac Dowell, evadido de un manicomio en el que estaba recluido por ser el autor de la muerte de otro hombre, desapareció sin dejar rastro alguno en ese lugar. El 12 de noviembre de ese año, un hombre llamado Middle Rivers, que trabajaba como guía de montaña, desapareció misteriosamente ante los ojos de un grupo de turistas a los que acom´pañaba de regreso al campamento. El caminaba delante del grupo de personas por una zona que él conocía sobradamente cerca de la carretera de Long Trail y simplemente desapareció. Nunca más fue visto ni se encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso, a pesar de las batidas que la policía y numerosos voluntarios realizaron durante días. Un año más tarde, concretamente el 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad, de nombre Paula Welden se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Eso fue lo último que se supo de ella.

Extraños casos

El 1 de diciembre de 1949 un hombre llamado James Terford protagonizó la que parece ser la desaparición más enigmática ocurrida en esa zona. El señor Terford desapareció mientras se encontraba en el interior de un metrobus en movimiento. Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el interior del bus pero cuando este llegó a su última parada Terford ya no estaba, había desaparecido. La última y extraña desaparición de la que se tiene constancia es la de una mujer llamada Frieda Langer, el 28 de octubre de 1950. Frieda fue de excursión con su primo y en un momento de la caminata ella tropezó y cayó en un lugar que estaba anegado, lleno de agua. Frieda decidió volver al campamento para cambiarse de ropa y su primo se quedó en aquel lugar esperando que regresara Frieda, pero ella nunca volvió al campamento.

Existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones en la zona del Triángulo de Bennington, pero todas ellas siguen siendo bastante endebles y no logran explicar todas las desapariciones que allí se dan. La primera teoría menciona la posibilidad de que en aquel período hubiera en la zona un asesino serial. Si bien esto es totalmente posible, la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas se evidencia en todos los casos, parecen echar por tierra esta tesis. No es habitual encontrar un asesino que actúa tan indiscriminadamente al escoger a sus víctimas. Otra teoría sostiene que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montaña. Las fechas en que ocurrieron todas las desapariciones entre otoño e invierno son las propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierta de una gruesa capa de hojas que ocultan pozos o agujeros donde habrían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo esto no explica los casos de Frieda Langer y James Terford.

Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco se encontraron pozos en el suelo que pudieran justificar la desaparición de las personas. Lo cierto es que pasado este período de tiempo las desapariciones dejaron de tener lugar y actualmente no se conoce ningún otro caso que haya tenido lugar en esa zona. Probablemente no existe un único motivo para explicar las extrañas desapariciones y sea más sensato pensar que obedecen a varias razones, accidentes, extravíos o secuestros, pero de lo que no cabe duda, es que el misterio que las rodea sigue estando vigente y que la población local sigue considerando a toda la zona que rodea al monte Glastonbury como maldita.

Otras consideraciones

Este no es el único caso, ya que en todo el mundo hay lugares donde desaparecen personas y cosas y nunca se explicó realmente porque ocurrió esto. Hay una zona en la parte opuesta del globo terráqueo a donde está el Triángulo de las Bermudas, llamada el Mar del Diablo, en Japón, donde también ocurren extrañas desapariciones der barcos, aviones y seres humanos, solo que no tienen la misma publicidad que el Triángulo de las Bermudas, que se encuentra entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, bien al frente geográfico de los Estados unidos, por lo cual cualquier hecho que sucede allí, por más pequeño que sea, es comentado rápidamente a nivel mundial por las distintas agencia informativas. También en Europa central y en algunos lugares de Rusia se ha informado de casos de extrañas desapariciones ocurridas sin que tenga ninguna explicación racional y lógica.

El hecho es que muchas personas desaparecieron sin dejar ningún rastro, ¿Qué fue lo que pasó? Muchos creen firmemente en que se haya abierto quizás un portal dimensional y atrapó a las personas que tuvieron la mala suerte de pasar justo por allí en ese momento. Otros también piensan que pueden haber sido raptados por seres extraterrestres, pero de esto no hay mayormente pruebas. En el campo de buscar explicaciones, todo puede ser, ya que las autoridades no supieron o no pudieron brindar una explicación aceptable a los familiares de las personas desaparecidas. El tiempo todo lo borró y estas desapariciones quedaron en el olvido. Pero los hechos sucedieron, están documentados y fundamentados, y en algunos casos siguen sucediendo de tanto en tanto, pasando a formar parte de los mitos y leyendas que nunca tuvieron una explicación. Quizás alguna vez se sepa. O no. Otro enigma.