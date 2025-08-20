¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
DROGAS

Atraparon a un hombre con 29,5 gramos de cocaína en una plaza de Corrientes

 El detenido intentó huir tras ser sorprendido en un presunto intercambio con un vehículo.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 09:07

La Policía de Corrientes informó que este martes a la noche detuvieron a un hombre que intercambiaba cocaína en una plaza de la ciudad capital.

El operativo se realizó aproximadamente a las 22 en la plaza Sheman, ubicada en la intersección de avenida Irigoyen y calle Cura Brochero de la ciudad capital. Inmediatamente, los agentes observaron un paso de sustancia blanca entre un hombre que circulaba a pie y otro que se encontraba a bordo de un vehículo.

Ante esta situación, los uniformados intentaron detener la marcha del automóvil, que se dio a la fuga rápidamente, mientras que la persona de a pie también intentó escapar, pero fue reducida y puesta bajo custodia de inmediato.

Consecuentemente, se le realizó un test que arrojó un peso de 29,5 gramos de cocaína.

Inmediatamente, se detuvo al sujeto y se ordenaron las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes.

