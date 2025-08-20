Atraparon a un hombre con 29,5 gramos de cocaína en una plaza de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este martes a la noche detuvieron a un hombre que intercambiaba cocaína en una plaza de la ciudad capital.

El operativo se realizó aproximadamente a las 22 en la plaza Sheman, ubicada en la intersección de avenida Irigoyen y calle Cura Brochero de la ciudad capital. Inmediatamente, los agentes observaron un paso de sustancia blanca entre un hombre que circulaba a pie y otro que se encontraba a bordo de un vehículo.

Ante esta situación, los uniformados intentaron detener la marcha del automóvil, que se dio a la fuga rápidamente, mientras que la persona de a pie también intentó escapar, pero fue reducida y puesta bajo custodia de inmediato.

Consecuentemente, se le realizó un test que arrojó un peso de 29,5 gramos de cocaína.

Inmediatamente, se detuvo al sujeto y se ordenaron las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes.