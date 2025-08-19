Corrientes: la tormenta y los fuertes vientos generaron serios daños

La ciudad de Corrientes tuvo una madrugada de martes protagonizada por fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y postes de servicios. Al respecto, la Municipalidad y las empresas afectadas trabajan en consecuencia.

El subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes municipal, José Pedro Ruíz, informó que hubo “ráfagas de viento en la entrada de un frente de tormenta, de entre 45 y 55 kilómetros en la hora”.

Además, aclaró que se registraron “árboles caídos, tanto por calle Junín como por Moreno, algunos postes de servicios caídos, entre los que se cuentan de la Dpec, que dejaron temporalmente sin energía a algunos barrios, como el Río Paraná”.

El fuerte viento corrió un Punto Verde de la plaza Semhan, del barrio Independencia, el cual “fue restablecido y asegurado en su lugar por personal municipal”, informó el funcionario y agregó que no se registraron voladuras de techos.

Ruíz señaló que en Capital la lluvia caída “hasta las 10 de la mañana fue de 16 milímetros, aproximadamente, y ayer llovió otro tanto”, agregando el dato de que “Corrientes está en el borde de un frente de tormenta que viene de la zona oeste, del norte de la provincia de Santa Fe”.

Teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo, las cuadrillas municipales realizaron el repaso de limpieza de sumideros en distintos puntos de la ciudad.