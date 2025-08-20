¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nueva medida

Estaciones de YPF en Corrientes cambiarán su lista de precios según la hora del día

La petrolera nacional incorporó un sistema de inteligencia artificial para monitorear en tiempo real el consumo de las estaciones del país y así modificar el precio de sus productos.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 10:09

La forma en que YPF comercializa sus combustibles cambió con la incorporación de inteligencia artificial (IA), por lo que se mostrarán variaciones en su lista de precios durante el día y según el tipo de producto o ubicación de la estación.

La petrolera nacional incorporó un sistema de IA en su central de Buenos Aires que regula en tiempo real el valor de los combustibles, entonces los precios podrán modificarse varias veces durante un mismo día.

YPF conformó un centro de monitoreo del consumo en todas sus 1.700 estaciones del país, por eso podemos encontrar diferencias de precios en distintos productos. En las estaciones de ruta, por ejemplo, el gasoil puede tener un valor distinto al de las estaciones urbanas”, señaló el propietario de una estación de servicio en Corrientes, Bruno Bernes, en Radio Sudamericana.

Incremento de descuento para los ahorradores nocturnos

Además, el empresario indicó que el descuento para las cargas nocturnas pasó del 3% al 6% entre la medianoche y las 6 de la mañana. 
 

