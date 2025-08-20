Cascadas imperdibles de los Best Tourism Villages

Argentina, con su diversidad geográfica, esconde tesoros naturales que invitan a la desconexión y al reencuentro con la naturaleza. Desde pequeños pueblos con encanto se puede acceder a cascadas que cautivan con su sonido, su pureza y los paisajes que las rodean.

Misiones, Neuquén y Chubut tienen hermosas cascadas que se encuentran en destinos reconocidos por ONU Turismo como parte de su programa Best Tourism Villages, que distingue a pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural. Te invitamos a un recorrido por tres de estas joyas, ideales para vivir un momento inolvidable.

En Misiones está Campo Ramón, un pueblo rodeado de selva misionera y aire puro. Su tesoro natural es el Salto Teodoro Cuenca, que lleva su nombre en honor al músico misionero del mismo nombre. Este es un lugar ideal para una caminata corta y un descanso entre sonidos de agua, aves y vegetación nativa. Se llega atravesando montes y plantaciones de yerba mate y té. Este destino es uno de los pueblos seleccionados para el programa Best Tourism Villages (Upgrade) de ONU Turismo, un reconocimiento que destaca su compromiso con el desarrollo sostenible.

En el corazón de la cordillera patagónica, Caviahue-Copahue se destaca por sus paisajes de montaña, aguas termales y bosques de araucarias. Muy cerca este pueblo neuquino se encuentra el Salto del Agrio, una cascada que cae sobre un cañón en forma de herradura, moldeada por actividades volcánicas, que se observan a través de rocas teñidas de rojo, amarillo y negro. Una experiencia única para vivir en uno de los pueblos distinguidos en 2024 como Best Tourism Villages.

En la provincia del Chubut encontramos la Reserva Nant y Fall en Trevelin. De alma galesa y tradición agrícola, Trevelin es un pueblo de casas bajas, jardines floridos y sabores caseros. Dentro de la Reserva Nant y Fall, a pocos kilómetros del casco urbano, se encuentran las cascadas que dan nombre al área, rodeadas de bosques andinos y senderos bien señalizados. Un paseo perfecto para disfrutar en familia, donde la historia y la naturaleza conviven en equilibrio.