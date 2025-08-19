Histórico triunfo femenino: la Barra Pesquera Dolce Vita ganó la pieza mayor en la Fiesta del Dorado

Un hecho histórico se vivió en el 60° Torneo Nacional de Pesca del Dorado en la ciudad correntina de Paso de la Patria: la Barra Pesquera Dolce Vita, la primera de mujeres en Sudamérica en obtener personería jurídica, se consagró al ganar la Pieza Mayor del certamen.

El trofeo fue obtenido por Adriana Zabala, reconocida guía de pesca del río Uruguay, acompañada en la embarcación por María Andrea Aguirre y Susana Chaves. Sacaron un dorado de 96 centímetros.

El triunfo se da en un contexto de crecimiento para la barra, que debutó en la Fiesta del Dorado con ocho embarcaciones y ya ha participado en torneos en Ituzaingó y en el Mundial del Surubí en Goya, consolidándose como un referente en la pesca deportiva femenina.

Un premio que representa “años de esfuerzo y pasión”

La barra pesquera, que tiene su sede en Paso de la Patria, tuvo un rol clave en la organización de la peña y la caravana de pescadores, reafirmando su compromiso con la comunidad.

Tras el triunfo, Adriana Zabala, oriunda de Concordia, Entre Ríos, expresó emocionada: “Este premio es un orgullo para nosotras y para Corrientes. Representa años de esfuerzo, compañerismo y pasión por la pesca deportiva con devolución”.

Zabala aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de concientización: “Todos sabemos lo que tenemos que hacer: cuidar esta especie, cuidar el dorado”.

La barra está compuesta por mujeres correntinas, pero también por representantes de otras provincias e incluso de Brasil y Paraguay, y en sus filas participaron figuras del turismo como la ministra del área, Alejandra Eliciri.