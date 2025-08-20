Unne y territorio: la convocatoria para proyectos de responsabilidad social

Desde el pasado 13 de agosto, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) tiene abierta la convocatoria para la presentación de proyectos del Programa de Extensión Universitaria "Acción en Territorio: Innovación y Sostenibilidad", una iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre la casa de altos estudios y las diferentes organizaciones e instituciones del medio.

El programa, aprobado mediante la Resolución RES – 2024 – 1045 del Consejo Superior de la Unne, representa una apuesta estratégica de la universidad por consolidar su compromiso social a través de acciones concretas que promuevan la solidaridad, el reconocimiento de problemáticas sociales y la formulación colaborativa de soluciones junto a la comunidad.

El programa pone como eje principal el paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria, uno de los pilares en el que se sostiene la actual gestión del Rector Omar Larroza. Por otra parte, “se aspira a que los proyectos que presenten los docentes reflejen un diálogo armonioso entre el saber científico y el saber popular”, señaló la subsecretaria de Extensión Universitaria, doctora Viviana Bercheñi.

“Esto va implicar que el docente cuente con el criterio suficiente como para considerar de manera prioritaria los aportes que puedan realizar todas las poblaciones beneficiarias. De ahí la aspiración de que los resultados de este programa sean producto del diálogo armonioso entre el saber científico y el saber popular para formular de manera detallada la propuesta final”, agregó la doctora Bercheñi.

Según establece la convocatoria, cada proyecto debe enmarcarse en las directrices del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Unne y en los Planes Estratégicos Participativos de las provincias de Chaco y Corrientes, orientándose hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La propuesta tiene como eje central el diseño de acciones de extensión que no solo fortalezcan el potencial curricularizable de las actividades universitarias, sino que fundamentalmente gestionen la formación de personas con capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. Estos equipos deberán articular las funciones de docencia, gestión, extensión e investigación, incorporando las nuevas tecnologías de información y comunicación en el proceso.

Los docentes interesados en participar podrán inscribir sus proyectos en cuatro ejes temáticos claramente diferenciados:

Eje 1: Acciones Territoriales de impacto educativo, social, cultural y sanitario – Orientado a proyectos que generen transformaciones directas en las comunidades a través de intervenciones en áreas fundamentales para el desarrollo humano.

Eje 2: Sostenibilidad, competitividad e innovación tecnológica aplicada – Dirigido a iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la competitividad regional mediante la aplicación de tecnologías innovadoras.

Eje 3: Ciencia aplicada en contexto – Enfocado en proyectos que trasladen el conocimiento científico generado en la universidad hacia aplicaciones concretas en el territorio.

Eje 4: Transversal – Curricularización de la extensión universitaria – Destinado a iniciativas que integren de manera sistemática las actividades de extensión en los currículos académicos.

¿Quiénes pueden presentar proyectos en ésta convocatoria?

La convocatoria está dirigida a docentes en ejercicio de las unidades académicas, centros culturales y regionales, institutos, dependencias y escuelas preuniversitarias de la Unne. Los postulantes deberán ser docentes por concurso de cualquier categoría y dedicación.

En cuanto a la duración de los proyectos, existe una diferenciación temporal según el eje elegido: mientras que los proyectos correspondientes a los ejes 1, 2 y 3 tendrán una duración de doce meses, aquellos que aborden el eje transversal de curricularización de la extensión universitaria se extenderán por veinticuatro meses.

Mesa de Ayuda. Se ha dispuesto una Mesa de Ayuda especializada. Los interesados pueden acceder a este servicio a través del micrositio del programa, donde podrán agendar citas para recibir asesoramiento del equipo de la Secretaría General de Extensión Universitaria mediante reuniones virtuales.

Toda la información detallada sobre requisitos, formularios y procedimientos se encuentra disponible en el micrositio oficial del programa: https://www.unne.edu.ar/extension/pypext/accion-en-territorio.

Este programa se inscribe en la tradición de compromiso social que caracteriza a la Unne, expresando su vocación de servicio a través de un enfoque participativo y transformador. La iniciativa busca no solo fortalecer los lazos entre la universidad y el territorio, sino también contribuir concretamente a la mejora del contexto social regional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de septiembre.

Medios Unne