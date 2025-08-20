El Partido Comunista Chino busca exportar su autoritarismo”, dijo el jefe del Comando Sur

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey, inauguraron este miércoles la Southdec 2025, la cumbre regional que reúne a expertos en defensa, máximas autoridades militares de varios países americanos y representantes de organismos europeos.

Durante la apertura del evento, las autoridades locales advirtieron sobre la presencia de organizaciones criminales en las fronteras, mientras que sus pares estadounidenses cuestionaron con dureza la influencia de China en el continente, calificándola como “una amenaza para los pueblos” que, aseguran, “busca exportar su modelo autoritario”

Luego de entonar los himnos de ambos países, Petri destacó:“Esta conferencia no habría sido posible sin la realización y colaboración conjunta entre la Argentina y los Estados Unidos”.

También subrayó que el encuentro reafirma la decisión del presidente Javier Milei de alinearse con la administración de Donald Trump, y enfatizó que la actual gestión parte de “un diagnóstico sobrio y realista” que reconoce una “etapa internacional más compleja y volátil” impulsada por la aceleración tecnológica

Petri advirtió que este entorno incierto repercute en América Latina, donde operan organizaciones criminales con alcance internacional, y sostuvo que deben enfrentarse con Estados preparados. Afirmó también que Argentina asumió una posición activa y global, en pleno alineamiento con las democracias de la región

Además, recordó que en los últimos meses las Fuerzas Armadas han adquirido aviones y vehículos terrestres para fortalecer su capacidad militar, criticó la pesca ilegal y reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Enfatizó que la lucha contra la delincuencia transnacional requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas junto con la sociedad civil, y enfatizó que debe hacerse siempre “respetando los derechos humanos”.“Sudamérica ha sido y debe seguir siendo una zona de paz. Mantener eso exige valores firmes y cooperación amplia”, concluyó.

Por su parte, Holsey agradeció al país por ser la sede del encuentro y enfatizó “la asociación” regional para hacer frente a los “desafíos de seguridad más urgentes”.

En línea con Petri, señaló que las organizaciones criminales perpetúan un ciclo de violencia y corrupción que amenaza la seguridad ciudadana y la integridad de la democracia.

En cifras, mencionó que actualmente existen 33 grupos sancionados por EE.UU., incluidos 10 designados como organizaciones terroristas extranjeras, que operan en América Latina mediante tráfico de drogas, armas, fauna silvestre, personas y mercancías, generando ingresos por USD 358 mil millones al año.

Advirtió además que el Partido Comunista Chino continúa su metódica incursión en la región, con el objetivo de exportar su modelo autoritario, extraer recursos estratégicos y establecer infraestructuras de posible uso dual, como puertos y plataformas espaciales. Señaló particularmente la vulnerabilidad del Cono Sur como corredor estratégico —como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake— que podría ser utilizado para proyectar poder, interrumpir el comercio o desafiar la soberanía de los países y de la Antártida

Esta cumbre, organizada por primera vez en el país tras su edición de 2018, convoca en esta edición a delegaciones militares de toda Sudamérica y Europa, con una agenda centrada en el dominio marítimo y el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Se lleva a cabo bajo el lema “Lecciones aprendidas y mejores prácticas en la lucha contra amenazas en entornos multidominio”, desarrollándose en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

El jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Xavier Isaac, colabora como coanfitrión del encuentro. En su intervención, felicitó el proceso de reequipamiento de Argentina y llamó a pasar del debate a "acciones concretas entre los países", más allá de las declaraciones formales que se firmarán al cierre del evento

