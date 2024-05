Tiroteo en Isla Apipé: "Estamos acostumbrados a estos conflictos, suceden todos los días"

"Estamos acostumbrados a estos conflictos, suceden todos los días", aseguró Gustavo Figueredo, viceintendente de San Antonio, a Hoja de Ruta. Se trata del conflicto que se viralizó la semana pasada luego de que se difundiera un video de un tiroteo sobre las Islas Apipé. Destacó que los pescadores paraguayos depredan especies que en Corrientes están protegidas.

El gobernador Gustavo Valdés, denunció mediante un video y con una publicación en redes sociales un incidente en aguas fronterizas en la zona de las Islas Apipé, sobre el Río Paraná, con fuerzas armadas del Paraguay. Por este tema pidió la urgente intervención de la Cancillería argentina, a cargo de Diana Mondino y del Senado de la Nación para solucionarlo. Pero un comunicado de Prefectura desmintió esa versión y aclaró que se trató de un operativo por pesca ilegal que se hizo del lado argentino que terminó con dos paraguayos detenidos y la embarcación secuestrada.

"Nosotros seguimos nuestra vida cotidiana, estamos ya como un poco acostumbrados al avasallamiento a nuestros derechos, a nuestros recursos naturales. Eventualmente, jurídicamente, suceden episodios, como lo reciente que fue mencionado por el gobernador y se volvió viral por el video, pero estas cosas suceden a diario", indicó.

"Al ser aguas paraguayas, los pescadores furtivos que no deberían estar en zona de reserva, lo hacen casi a diario. De mañana, tarde, noche, en todo momento. Están depredando zona de reserva. Eso contempla 3.000 metros de ambos brazos. Antiguamente había boyas que delimitaban la zona, después de una crecida llevaron las boyas y no se pusieron de nuevo", indicó. Destacó que "hay determinadas zonas en las que los pescadores nuestros, que van a hacer pesca deportiva, se acerca la Armada Paraguaya y le dice que no tienen que estar en esa zona, que vayan a pescar a otro lado. Esto pasa todo el tiempo", destacó.

"Venimos insistiendo en que esto se debe regularizar, volver al cauce antiguamente, que por el brazo seguro, semipasado al canal, donde ahí sí abarcaría todas las costas nuestras con aguas argentinas", señaló. "Si retrotraemos hasta antes la construcción de la represa, nosotros tendríamos el problema solucionado", aseguró.

Sobre la depredación de peces, Figueredo destacó: "Es lo que a nosotros nos causa mucha impotencia porque esta gente pasa con todo tipo de elementos. Redes, espineles. Hablamos de 200, 300, 400 metros de redes, son 15 o 20 embarcaciones que entran a diario. Imaginen la depredación que hacen. Nuestros recursos están fuertemente dañados".

"En la ley de ellos, seguramente que está libre de la comercialización, en el caso nuestro, no. Solamente está habilitada para pesca deportiva", sumó.

