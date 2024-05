"Arte Co es una iniciativa importante no sólo para Corrientes, sino para toda la región", señaló en Hoja de Ruta, Adriana Almada, escritora, crítica de arte, curadora y editora de Paraguay. Contó cuáles son los aspectos que destacó de la sexta edición del encuentro de arte en Corrientes y cómo ve el vínculo correntino con Paraguay.

"La verdad es que fue una experiencia muy grata, como ya lo había sido otras veces. Mi vínculo con Corrientes cada vez es más fuerte, me parece. Es un universo que voy conociendo de a poco, pero con profundidad. Vi muy bien la feria, me parece una iniciativa súper importante, no solo para Corrientes, sino para toda la región", señaló.

"Creo que la relación entre Argentina y Paraguay es una relación que se va afianzando con el tiempo. Es una relación cultural, vínculos que se retoman. Ya sabemos que Corrientes y Paraguay tienen una larga historia de vida compartida como región, así que creo que es siempre muy positivo. Esta iniciativa además creo que fomenta que se hagan otras de tono similar en otros lugares", mencionó.

Almada señaló que identificó producción en general "que va siguiendo un curso de época". "Las obras condensan las preocupaciones y las problemáticas propias de un momento histórico en diferentes registros. Hay como una cosa consistente", dijo.

La artista puso hincapié en que el compromiso social expresado en las obras de Arte Co son "un poco es el espíritu del tiempo". "Yo creo que además el artista es en gran medida una caja de resonancia de lo que está ocurriendo en su entorno, en un entorno que puede ser próximo o que puede ser más expandido", sostuvo.

"Aparece siempre la cuestión de la diversidad, la diversidad en diferentes sentidos, he visto como exploraciones en la intimidad. Hay una serie de poéticas que he visto puestas en escena, puestas en espacio, que son comunes, a una generación pero que son comunes al tiempo que estamos viviendo y muy particularmente en esta región", destacó.

