Tierras en Carlos Pellegrini: "La propiedad es de los Sniechowski desde 1975"

El Superior Tribunal de Justicia reconoció por unanimidad a los herederos propietarios de 160 lotes de Colonia Carlos Pellegrini, casi todo el ejido urbano. Los jueces del máximo tribunal de Corrientes reconocieron que las tierras son propiedad de los hermanos Sniechowski y dejaron sin argumentos a quienes buscaron mostrar lo contrario. El proceso judicial se inició hace 12 años con el intento, por parte de los herederos, de escriturar las propiedades que sus padres y abuelos habían adquirido de manera legal.

"La propiedad es de los Sniechowski desde 1975 como lo dice el Superior Tribunal", aseguró Luciano Torrent, abogado defensor de los hermanos Sniechowski. El abogado detalló cómo la propiedad es originariamente de la familia y qué pasará con las tierras en el corazón de Pellegrini.

"Algunos terrenos están ocupados y otros no. Ya algunos están solucionados y nuestra intención es poner en órden la colonia y que nuestros clientes tengan lo que corresponde", destacó.

El abogado señaló que la intención es vender esos lotes al público en general. "Cada lotre tiene 60 por 60 y son cuatro lotes por manzana", comentó.

El caso está cerrado. La instancia es definitiva, cualquier otro recurso ante la Corte, no estaría habilitado por el carácter restrictivo. Pues no se cumplirían ninguno de los presupuestos para su admisibilidad, por no afectar ningún derecho constitucional, por lo tanto cualquier intento no será habilitado, ni siquiera formalmente.

