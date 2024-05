Furia explicó su estrategia en Gran Hermano y le dio indicaciones a su fandom

Gran Hermano se va acercando a su final y los participantes que continúan en la competencia van definiendo sus estrategias. En las últimas semanas, se ha especulado con una posible alianza entre los Bro y Furia, sin embargo la jugadora echó por tierra esta posibilidad.

La participante habló a las cámaras para precisar cómo va a jugar de ahora en adelante. “Estoy bien pero estoy enojada por la sanción”, expresó Furia haciendo referencia a que estará en placa hasta que le toque abandonar la casa.

“Y por otra parte recuerden que juego sola. Por ende, van a empezar a verme sola”, precisó descartando la alianza con el Chino, Bautista y Nicolás.

Además, señaló que los Bro quieren ir contra Virginia pero que ella apunta a Emma. “Así que vamos a ver qué tipo de capricho se cumple primero”, expresó.

La jugadora también aclaró que no va a juntarse con Virginia ni con Florencia y les envió un mensaje a sus ex compañeras. “Soy la única idiota que se quedó desde el 11 de diciembre así que más vale que me apoyen de afuera en vez de castigarme”, sostuvo.

“No hago campaña gratis por nadie, no me interesa juntarme con nadie por más que sea estrategia y todas esas cosas”, sentenció Furia.

Sin embargo, respecto a su relación con los Bro aclaró: “Yo soy full tregua. No importa si los chicos fueron malos o no conmigo, yo cuido a mis hermanos, son mis compañeros”.

Por último, la participante le envió indicaciones a su fandom: “Si tengo la posibilidad de quedarme, esto se va a poner picante. Furiosos ataquen”.

